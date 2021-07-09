УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ляшко рассказал, какая вакцина от коронавируса лучше всего

9 июля 2021, 15:15

Также министр здравоохраненияпризвал украинцев идти в пункты вакцинации и прививаться.

Ляшко
Ляшко рассказал, какая вакцина от коронавируса лучше всего / УНИАН

Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, все вакцины, которыми прививают от коронавируса в Украине, являются эффективными.

"Поверьте мне — лучшая вакцина та, которая есть у вашего семейного врача. Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса. Это мы видим на примере тех стран, где сегодня разгулялся штамм "Дельта", а это — Великобритания и Испания", — отметил Ляшко, сообщает ТСН.

Также министр здравоохраненияпризвал украинцев идти в пункты вакцинации и прививаться.

"Сейчас мы имеем более трех миллионов вакцинированных хотя бы один раз и миллион украинцев, которые получили уже две дозы. Я делаю все возможное, чтобы было выполнено обещание о вакцинированных десять миллионов за сто дней. Я обращаюсь ко всем — идите в пункты, записывайтесь и вакцинируйтесь. Вакцина есть", — сказал Ляшко.

Реклама

Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
  • 29 мая в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.
  • 9 июля в Минздраве заявили о новом рекорде числа сделанных прививок за сутки. Сообщается, что 109 160 человек были вакцинированы против COVID-19 8 июля 2021 года. Одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированы - 64 344 человека. С начала прививочной кампании привито 2 223 408 человек, из них получили 1 дозу - 2 223 406 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 082 602 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 306 008 прививок.

Виктор Ляшко вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко рассказал, какая вакцина от коронавируса лучше всего». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Затишью скоро конец: чего ждать от "бешеного" штамма Дельта в УкраинеЗатишью скоро конец: чего ждать от "бешеного" штамма Дельта в Украине В моде белая женская рубашка: с чем носить этот важный элемент гардероба летомВ моде белая женская рубашка: с чем носить этот важный элемент гардероба летом Ученые рассказали, как наши дома ослабляют иммунитетУченые рассказали, как наши дома ослабляют иммунитет В НАТО резко ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления в АльянсВ НАТО резко ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления в Альянс 5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет

Последние новости

15:22

Гороскоп на новолуние в июле 2021 года для всех знаков Зодиака: сокрушительный провал или взлет

15:15

Ляшко рассказал, какая вакцина от коронавируса лучше всего Видео

15:03

Спутник V – и никакого секса: в России призвали ограничить интимную близость после прививки

14:57

Нафтогаз отменил месячный тариф и назвал новую цену на июль Видео

14:51

"Танцы со звездами 2021": стало известно имя первого участника нового сезона Видео

Реклама
14:29

Гороскоп на 11 июля 2021 всех знаков Зодиака: попытка "развода", опасности для тела и кошелька Видео

14:22

Мендель рассказала о своей новой должности в Офисе президента Видео

14:21

Оля Полякова представила новый клип на зажигательную композицию "Взрослая девочка" Видео

13:57

Украина и МВФ нашли компромисс: в Минфине назвали последний камень преткновения Видео

13:41

На Донетчине восстановили по программе Зеленского "Большая стройка" мост через реку Долгенькая

13:27

"Люди тупо стояли и смотрели": в Кривом Роге неравнодушный парень чудом спас утопающего Видео

13:22

Голосеевский стрелок в суде рассказал, почему открыл огонь по полицейским Видео

13:08

В Ровенской области 6-летняя девочка прыгала на батуте и напоролась рукой на железный забор

12:46

Украина в капкане испепеляющей жары: синоптик назвала дату спасительного похолодания Видео

12:33

"На карпа можно идти": в магазине Херсона мужчина купил колбасу – она кишела червями Видео

12:11

"Щиро дякую": Меладзе заговорил на украинском и взорвал Atlas Weekend Видео

11:20

Лицо в крови и сотрясение мозга: в Днепре в аквапарке ребенок получил травму

11:00

Ивано-Франковщину атакуют змеи: за сутки пострадали трое детей, они в реанимации

10:21

Смогут ли украинцы, вакцинированные CoronaVac, путешествовать по миру - ответ Минздрава Видео

10:18

Новая волна COVID-19 осенью и штамм Дельта: Ляшко обратился к украинцам Видео

Реклама
09:30

5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет Видео

09:16

В Украине запретят ряд сайтов: под патронатом СНБО появится реестр "Укркомнадзора"

09:04

Суд продлил Медведчуку домашний арест

08:57

Полез в реку в костюме: министр Малюська снова озадачил странным фото

08:24

Как сбросить вес после беременности и сколько это занимает времени Видео

08:22

Гороскоп на 9 июля 2021 всех знаков Зодиака: жертва происков и "переворот" в любовной сфере Видео

08:20

Угроза Украине и НАТО: в США предупредили о новом ударе по Северному потоку-2 Видео

08:18

COVID-19 в Украине не отступает: за сутки - более 600 новых больных Видео

07:45

Вы любите не "Любовь и голуби" - вы любите совок мнение

07:28

В Черногории задержали автобус с украинцами: водителей подозревают в перевозке фальшивых денег

07:10

Переговоры Меркель и Путина по СП-2 перед встречей с Зеленским: в РФ назвали главную проблему ФРГ Видео

07:02

Жара усилится до +33: какой будет погода в Украине сегодня Видео

06:47

У Януковича родился ребенок от новой молодой жены – астролог Видео

06:36

"Каждый из нас - президент": стало известно, когда можно купить книгу Мендель и сколько она стоит

06:22

Штамм "Дельта": чего следует бояться и спасает ли вакцинация мнение

05:30

Эксперт оценил шансы Зеленского пройти во второй тур на выборах президента

05:28

Нападение РФ на Украину и вопрос СП-2: дипломат назвал сценарий для Зеленского на встречу с Меркель Видео

05:02

Медик ответил, безопасно ли вакцинироваться от COVID-19 в жару Видео

04:42

Эксперт объяснил хитрую многоходовку Кремля с привлечением США к переговорам по Донбассу Видео

03:50

Огромный астероид приближается к Земле: ученые назвали дату и угрозы

Реклама
03:20

В Польше двух мужчин вылечили от COVID-19 c помощью пересадки кала Видео

02:51

Как записать ребенка в школу: простая инструкция с ответами для родителей

01:17

Угроза Третьей мировой: эксперт объяснил наглую провокацию РФ у базы НАТО Видео

01:09

Героизация Бандеры и Шухевича может рассорить Украину с Польшей - эксперт

00:17

Тренер рассказала, как научиться не заедать стресс

08 июля, четверг
23:37

Война достала и оленя: на Луганщине у людей живет настоящий Бэмби Видео

23:36

Как жить дольше: простой и быстрый ежедневный ритуал, который может продлить жизнь Видео

23:04

Скандальный нардеп Юрченко под наркотиками устроил ДТП в центре Львова и избил водителя - СМИ Видео

22:50

Одиозного нардепа Киву заметили на отдыхе в элитном отеле Турции Видео

22:31

Скоро и на руки: Минсоцполитики направило в регионы 1,1 млрд грн на новые субсидии Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять