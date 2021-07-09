Ляшко рассказал, какая вакцина от коронавируса лучше всего / УНИАН

Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, все вакцины, которыми прививают от коронавируса в Украине, являются эффективными.

"Поверьте мне — лучшая вакцина та, которая есть у вашего семейного врача. Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса. Это мы видим на примере тех стран, где сегодня разгулялся штамм "Дельта", а это — Великобритания и Испания", — отметил Ляшко, сообщает ТСН.

Также министр здравоохраненияпризвал украинцев идти в пункты вакцинации и прививаться.

"Сейчас мы имеем более трех миллионов вакцинированных хотя бы один раз и миллион украинцев, которые получили уже две дозы. Я делаю все возможное, чтобы было выполнено обещание о вакцинированных десять миллионов за сто дней. Я обращаюсь ко всем — идите в пункты, записывайтесь и вакцинируйтесь. Вакцина есть", — сказал Ляшко.

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