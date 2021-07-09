Ляшко рассказал, какая вакцина от коронавируса лучше всего

Также министр здравоохраненияпризвал украинцев идти в пункты вакцинации и прививаться.
Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, все вакцины, которыми прививают от коронавируса в Украине, являются эффективными.
"Поверьте мне — лучшая вакцина та, которая есть у вашего семейного врача. Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса. Это мы видим на примере тех стран, где сегодня разгулялся штамм "Дельта", а это — Великобритания и Испания", — отметил Ляшко, сообщает ТСН.
Также министр здравоохраненияпризвал украинцев идти в пункты вакцинации и прививаться.
"Сейчас мы имеем более трех миллионов вакцинированных хотя бы один раз и миллион украинцев, которые получили уже две дозы. Я делаю все возможное, чтобы было выполнено обещание о вакцинированных десять миллионов за сто дней. Я обращаюсь ко всем — идите в пункты, записывайтесь и вакцинируйтесь. Вакцина есть", — сказал Ляшко.
Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 29 мая в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.
- 9 июля в Минздраве заявили о новом рекорде числа сделанных прививок за сутки. Сообщается, что 109 160 человек были вакцинированы против COVID-19 8 июля 2021 года. Одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированы - 64 344 человека. С начала прививочной кампании привито 2 223 408 человек, из них получили 1 дозу - 2 223 406 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 082 602 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 306 008 прививок.