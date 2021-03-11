Ляшко рассказал, кого ожидает вакцинация от COVID-19 на новом этапе

На следующем этапе вакцинации прививки от коронавируса начнут делать пожилым людям, старше 70 лет - Ляшко / УНИАН

Государство усиливает мероприятия по вакцинации от COVID-19 в Украине. Каждые сутки в стране будут делать все больше прививок. Сейчас должны вакцинироваться медицинские работники. На следующем этапе прививку будут делать пожилым людям, которые старше 70 лет, заявил ТСН главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, только соблюдение профилактических мероприятий и прохождение вакцинации поможет уберечься от коронавирусной инфекции. Государство 11 марта запустило измененную прививочную кампанию, которая должна повлиять на охват вакцинации.

"Мы, как и обещали, начали компанию с каскадным методом расширения мощностей. Поэтому каждые сутки будет увеличено количество прививок, проводимых у нас вакциной против коронавируса. Это делается для того, чтобы предотвратить программные ошибки", - сказал Ляшко.

Врач отметил, что ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине прогнозируемо. Сейчас главное, чтобы люди соблюдали противоэпидемиологические ограничения и вакцинировались. Сегодня прививаться от коронавируса должны медицинские работники.Читайте такжеКалькулятор вакцинации: узнайте, когда придет ваша очередь

"Сегодня это должны сделать медицинские работники, которые являются героями. Потому что они с первого дня на передовой. Поэтому обращаюсь ко всем врачам, которые еще не сделали прививки — сделать это. Вакцина есть, мобильные бригады приезжают к вам", - призвал замминистра здравоохранения.

Также он добавил, что уже на следующем этапе государство планирует вакцинацию пожилых людей старше 70 лет. Об этом будет проинформировано заранее.

"Следующим этапом будет вакцинация среди пожилых людей. Впоследствии будет информация о начале этой прививки. Вакцины у нас будут те, которые разрешены ВОЗ для использования, и зарегистрированные в Украине", - подчеркнул Ляшко.Читайте такжеСМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС

Вакцинация от COVID-19 в Украине