УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ляшко рассказал, кого ожидает вакцинация от COVID-19 на новом этапе

11 марта 2021, 22:37
Прослушать новость
Остановить

Только карантин и вакцинация помогут преодолеть коронавирусную эпидемию, сказал Виктор Ляшко.

Ляшко
На следующем этапе вакцинации прививки от коронавируса начнут делать пожилым людям, старше 70 лет - Ляшко / УНИАН

Государство усиливает мероприятия по вакцинации от COVID-19 в Украине. Каждые сутки в стране будут делать все больше прививок. Сейчас должны вакцинироваться медицинские работники. На следующем этапе прививку будут делать пожилым людям, которые старше 70 лет, заявил ТСН главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, только соблюдение профилактических мероприятий и прохождение вакцинации поможет уберечься от коронавирусной инфекции. Государство 11 марта запустило измененную прививочную кампанию, которая должна повлиять на охват вакцинации.

"Мы, как и обещали, начали компанию с каскадным методом расширения мощностей. Поэтому каждые сутки будет увеличено количество прививок, проводимых у нас вакциной против коронавируса. Это делается для того, чтобы предотвратить программные ошибки", - сказал Ляшко.

Врач отметил, что ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине прогнозируемо. Сейчас главное, чтобы люди соблюдали противоэпидемиологические ограничения и вакцинировались. Сегодня прививаться от коронавируса должны медицинские работники.Читайте такжеКалькулятор вакцинации: узнайте, когда придет ваша очередь

"Сегодня это должны сделать медицинские работники, которые являются героями. Потому что они с первого дня на передовой. Поэтому обращаюсь ко всем врачам, которые еще не сделали прививки — сделать это. Вакцина есть, мобильные бригады приезжают к вам", - призвал замминистра здравоохранения.

Также он добавил, что уже на следующем этапе государство планирует вакцинацию пожилых людей старше 70 лет. Об этом будет проинформировано заранее.

"Следующим этапом будет вакцинация среди пожилых людей. Впоследствии будет информация о начале этой прививки. Вакцины у нас будут те, которые разрешены ВОЗ для использования, и зарегистрированные в Украине", - подчеркнул Ляшко.Читайте такжеСМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС

Вакцинация от COVID-19 в Украине

Минздрав новости Украины Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко рассказал, кого ожидает вакцинация от COVID-19 на новом этапе». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Ляшко спрогнозировал "пасхальный карантин" из-за коронавируса-мутантаЛяшко спрогнозировал "пасхальный карантин" из-за коронавируса-мутанта В "красных" областях карантина запретили общественный транспортВ "красных" областях карантина запретили общественный транспорт Иммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнетИммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнет В Украине сменился "коронавирусный" лидерВ Украине сменился "коронавирусный" лидер На Закарпатье заговорили о коллапсе из-за роста смертности от COVID-19На Закарпатье заговорили о коллапсе из-за роста смертности от COVID-19

Последние новости

23:53
Рома дома разгромила Шахтер в матче Лиги Европы
23:39
В Украину несется метель и 15-градусный мороз Видео
23:25
В США объяснили, как Вашингтон намерен остановить РФ на Донбассе Видео
22:58
Комаровский озвучил золотые правила для будущего папы
22:52
Эмили Ратаковски впервые стала мамой и показала новорожденного сына
Реклама
22:37
Ляшко рассказал, кого ожидает вакцинация от COVID-19 на новом этапе Видео
22:29
В ГФС рассказали подробности обысков на АЗС, связанных с Медведчуком Видео
22:10
Ляшко заявил об опасности нового штамма коронавируса в Украине Видео
22:05
Признаки низкого уровня кислорода в крови: на что обратить внимание Видео
22:02
В ЕС пояснили, повышает ли вакцина AstraZeneca риск образования тромбов Видео
21:49
Лига Европы: Динамо проиграло дома Вильярреалу Фото Видео
21:46
В Кабмине назвали реформу, которая поможет Украине вступить в НАТО Видео
21:19
Выяснилась причина крушение сухогруза в Черном море Видео
21:12
В ЕС рассказали о новых санкциях против России Видео
20:47
Кулеба раскрыл сценарий возвращения Крыма в Украину Видео
20:40
Данилов отреагировал на жесткие обыски на "заправках Медведчука" Видео
20:31
Появились подробности убийства 7-летней девочки на Херсонщине Видео
20:21
Секс в воде: четыре лайфхака, чтобы сделать его приятным Видео
20:16
Ученые назвали фрукт, который считают лекарством от рака груди Видео
20:11
Анонсирована новая игра в популярной серии We Were Here Видео
Реклама
20:05
Скандал из-за Спутника V: в Словакии глава Минздрава ушел в отставку Видео
19:40
Данилов оценил вероятность нового военного нападения России на Украину Видео
19:37
СНБО утвердил важный документ по деоккупации Крыма Видео
19:32
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
19:20
На Киев надвигается снежная буря и мороз Видео
19:12
Журналисты поделились новыми кадрами готовящегося экшена Deathloop Фото
19:01
В Нацбанке пояснили, почему в Украине стремительно дорожают продукты Видео
18:46
У Зеленского заявили об ударе по 236 депутатам, голосовавшим по Крыму Видео
18:25
Перед введением годового тарифа на газ поставщиков нужно обеспечить доступным ресурсом – эксперт
18:21
Великий пост 2021: вкусные рецепты и рацион питания Видео
18:15
В магазине Epic Games Store началась раздача новой бесплатной игры Видео
17:53
Дело против Медведчука и Козака ведут по статье о военных преступлениях - ОГП Видео
17:40
СНБО приняла решения по Мотор Сич и донецкому предприятию Видео
17:33
Песню от Беларуси забанили на Евровидении и грозят дисквалифицировать Видео
17:03
Авторы PUBG подробно рассказали о новом хардкорном режиме Видео
16:56
УЗ продлила ограничения на продажу билетов в красную зону: когда снимут Видео
16:43
Как есть свинину, чтобы не навредить организму: ученые дали ответ Видео
16:42
Санкциями против Беларуси Украина выстрелит себе в ногу мнение
16:40
Стало известно, что произошло с сайтом президента Зеленского Видео
16:24
Бренд OPPO представил самый мощный Android-смартфон на рынке Фото
Реклама
16:15
На Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницу
16:05
Постоянная усталость и понос: о чем говорят эти симптомы Видео
16:03
Ляшко спрогнозировал "пасхальный карантин" из-за коронавируса-мутанта Видео
15:56
В Украине экология настолько грязная, что мольбы что-то поменять раздаются даже от стран-соседей - эксперт
15:39
В Кабмине рассказали, почему Россия реально не угрожает Украине
15:33
Как можно взять кредит на карту без отказа и проверок? реклама
15:31
В ООН упрекнули Украину из-за блокады "каналов Медведчука" Видео
15:25
Китайцы победили ограничения NVIDIA на майнинг – почему это важно
15:23
Стало известно, когда и где заработает Центр противодействия дезинформации Видео
14:57
СБУ нагрянула с жесткими обысками в офисы сети "заправок Медведчука" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять