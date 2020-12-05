Ляшко рассказал, кому не стоит рассчитывать на вакцину от коронавируса

Вакцинироваться от коронавируса в 2021 году должны 20,9 миллиона украинцев.
Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах вакцинирования населения от коронавируса.
На встрече с журналистами он подчеркнул, что в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения, сообщает РБК-Украина.
Вакцинироваться от коронавируса в 2021 году должны 20,9 миллиона украинцев, планируют в Минздраве.
В первую очередь, на прививку могут рассчитывать люди из групп риска, по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и возрастом.
Основные категории претендентов на вакцинацию:
- медработники, включая сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19 - 402,2 тысячи человек;
- военнослужащие-участники Операции объединенных сил - 41 тысяча;
- работники социальной сферы - 156,9 тысячи;
- лица, проживающие в заведениях длительного ухода, и персонал этих заведений - 136,5 тысячи;
- люди в возрасте от 60 лет и старше - почти 9,8 миллиона;
- учителя и прочие работники отрасли образования - 1,43 миллиона;
- работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) - 570,7 тысячи;
- заключенные под стражу в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений - 65,8 тысячи;
- взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями - 6,37 миллиона;
- прочие профессиональные группы и категории населения - 1,72 миллиона.
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Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
- Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.
Автор: Алексей Тычина