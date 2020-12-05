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Ляшко рассказал, кому не стоит рассчитывать на вакцину от коронавируса

5 декабря 2020, 21:29
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Вакцинироваться от коронавируса в 2021 году должны 20,9 миллиона украинцев.

вакцина,вакцинация
Виктор Ляшко рассказал о вакцинации украинцев от коронавируса / Reuters

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах вакцинирования населения от коронавируса.

На встрече с журналистами он подчеркнул, что в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения, сообщает РБК-Украина.

Вакцинироваться от коронавируса в 2021 году должны 20,9 миллиона украинцев, планируют в Минздраве.

В первую очередь, на прививку могут рассчитывать люди из групп риска, по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и возрастом.

Основные категории претендентов на вакцинацию:

  • медработники, включая сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19 - 402,2 тысячи человек;
  • военнослужащие-участники Операции объединенных сил - 41 тысяча;
  • работники социальной сферы - 156,9 тысячи;
  • лица, проживающие в заведениях длительного ухода, и персонал этих заведений - 136,5 тысячи;
  • люди в возрасте от 60 лет и старше - почти 9,8 миллиона;
  • учителя и прочие работники отрасли образования - 1,43 миллиона;
  • работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) - 570,7 тысячи;
  • заключенные под стражу в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений - 65,8 тысячи;
  • взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями - 6,37 миллиона;
  • прочие профессиональные группы и категории населения - 1,72 миллиона.

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Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
  • 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
  • Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.
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