Ляшко рассказал, кому не стоит рассчитывать на вакцину от коронавируса

Виктор Ляшко рассказал о вакцинации украинцев от коронавируса / Reuters

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах вакцинирования населения от коронавируса.

На встрече с журналистами он подчеркнул, что в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения, сообщает РБК-Украина.

Вакцинироваться от коронавируса в 2021 году должны 20,9 миллиона украинцев, планируют в Минздраве.

В первую очередь, на прививку могут рассчитывать люди из групп риска, по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и возрастом.

Основные категории претендентов на вакцинацию:

медработники, включая сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19 - 402,2 тысячи человек;

военнослужащие-участники Операции объединенных сил - 41 тысяча;

работники социальной сферы - 156,9 тысячи;

лица, проживающие в заведениях длительного ухода, и персонал этих заведений - 136,5 тысячи;

люди в возрасте от 60 лет и старше - почти 9,8 миллиона;

учителя и прочие работники отрасли образования - 1,43 миллиона;

работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) - 570,7 тысячи;

заключенные под стражу в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений - 65,8 тысячи;

взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями - 6,37 миллиона;

прочие профессиональные группы и категории населения - 1,72 миллиона.

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