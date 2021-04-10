Ляшко рассказал, кому в Украине первым сделают укол вакциной Pfizer

Главный санитарный врач рассказал, что 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которую Украина ожидает на днях, получат определенные категории граждан.
Украина ожидает 14-15 апреля поставку вакцины от коронавируса Pfizer, заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Он уточнил, что в страну прибудет 117 тысяч доз препарата в рамках программы COVAX.
Ляшко в комментарии журналистам рассказал, что 117 тысяч доз вакцины Pfizer получат только определенные группы граждан, пишет УП. В частности, их распределят между:
- гражданами в домах престарелых (речь идет о жителях и работниках таких учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации;
- работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, подпадающих под третий этап вакцинации.
Также главный санитарный врач уточнил, что 215 тысяч доз вакцины Coronavac, которую уже привезли в Украину, распределят между такими категориями людей:
- людьми с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает;
- людьми, которые будут работать на ВНО-2021;
- олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021;
- полицейскими.
Вакцина от коронавируса Pfizer - о чем сообщалось ранее:
- 30 января главный санитарный врач заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. Речь шла о 117 тысячах доз.
- 21 февраля стало известно, что вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, предотвращает передачу коронавируса на 95,8% после двух доз.
- 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Автор: Адриана Бубновская