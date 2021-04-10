Ляшко рассказал, кому в Украине первым сделают укол вакциной Pfizer / УНИАН

Украина ожидает 14-15 апреля поставку вакцины от коронавируса Pfizer, заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Он уточнил, что в страну прибудет 117 тысяч доз препарата в рамках программы COVAX.

Ляшко в комментарии журналистам рассказал, что 117 тысяч доз вакцины Pfizer получат только определенные группы граждан, пишет УП. В частности, их распределят между:

гражданами в домах престарелых (речь идет о жителях и работниках таких учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации;

работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, подпадающих под третий этап вакцинации.

Также главный санитарный врач уточнил, что 215 тысяч доз вакцины Coronavac, которую уже привезли в Украину, распределят между такими категориями людей:

людьми с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает;

людьми, которые будут работать на ВНО-2021;

олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021;

полицейскими.

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