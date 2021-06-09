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Ляшко рассказал о продлении карантина в Украине

9 июня 2021, 14:04
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Минздрав хочет, чтобы в Украине карантин действовал на протяжении всего лета.

Ляшко высказался о продлении карантина в Украине
Виктор Ляшко высказался о продлении карантина в Украине / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, Минздрав выступает за то, чтобы карантин в Украине, введенный для борьбы с коронавирусом COVID-19, был продлен на лето. По его словам, должны действовать главные противоэпидемические ограничения.

Ведомство до 23 июня предложит Кабмину продлить карантин, рассказал чиновник на заседании правительства.

Ляшко подчеркнул, что срок действия карантина нужно продлить, поскольку коронавирус еще не преодолен.

По его словам, в нашей стране должны работать такие главные противоэпидемические ограничения:

  • Ношение масок в общественных зданиях и в транспорте;
  • Соблюдение дистанции;
  • Гигиена рук.

"…Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и будем вынуждены ввести вернуть желтый, оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности снова", – подчеркнул министр.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 9 июня: назван лидер среди регионов по числу новых диагнозовНапомним, в марте 2020 года началась пандемия COVID-19, в середине этого же месяца в Украине был введен карантин. Сначала ограничительные меры были общенациональными и очень строгими. Позже карантин смягчили и сделали адаптивным.

Во время адаптивного карантина страна поделена на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В зеленой зоне самые слабые ограничительные меры, а в красной – самые строгие.

  • Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина
    Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина covid19.gov.ua
  • Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина
    Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина covid19.gov.ua
  • Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина
    Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина covid19.gov.ua
  • Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина
    Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина covid19.gov.ua

По состоянию на 9 июня все области Украины "позеленели".

Карантин в Украине уже не раз продляли, в последний раз – до 30 июня.

Виктор Ляшко карантин в Украине
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