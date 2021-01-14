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Ляшко рассказал о судьбе жесткого карантина после 25 января

14 января 2021, 14:50
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Виктор Ляшко рассказал, что может повлиять на ситуацию с продлением жесткого карантина.

карантин, локдаун
В Украине действует жесткий карантин / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, будут ли в Украине продлевать жесткий карантин после 25 января.

Как отметил он в интервью агентству Интерфакс-Украина, Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении жесткого карантина.

"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", - сказал главный санврач.

Он подчеркнул, что Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и больше не вводить жесткого карантина в дальнейшем, а перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.

Ляшко добавил, что "есть определенные переменные, которые нельзя предсказать" и учесть в прогнозах.

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Ужесточение карантина в Украине:

  • В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
  • В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
  • Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
  • Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
  • Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
  • Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
  • Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
  • Продолжит работать общественный транспорт.
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