Ляшко рассказал о судьбе жесткого карантина после 25 января

В Украине действует жесткий карантин / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, будут ли в Украине продлевать жесткий карантин после 25 января.

Как отметил он в интервью агентству Интерфакс-Украина, Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении жесткого карантина.

"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", - сказал главный санврач.

Он подчеркнул, что Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и больше не вводить жесткого карантина в дальнейшем, а перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.

Ляшко добавил, что "есть определенные переменные, которые нельзя предсказать" и учесть в прогнозах.

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Ужесточение карантина в Украине: