Ляшко рассказал, будет ли тотальный локдаун на Пасху

Виктор Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине/ УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется.

"В Украине действительно стабилизировалось количество новых случаев. Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из красного уровня эпидемической опасности. Они уже достигли показателей, которые позволяют нам перевести ее в желтый уровень. Закарпатская область – день-два, и тоже выйдет из красного уровня. Мы видим стабилизацию процесса на западе страны. Это свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход на показатели желтого уровня занимает 3-4 недели", — говорит Ляшко.

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Ляшко заверил, что тотальный локдаун в стране вводиться не будет.

"Украина 39-я по смертности в Европе и 48-я в мире. Мы не на первых местах. Бывают дни, когда фиксируется большое количество случаев для нашей страны, в сравнении с другими. Сложный период, который мы проходим в адаптивном карантине. Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна. Главное – соблюдать нормы", — сказал Ляшко, передает Украина 24.

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