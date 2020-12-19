Ляшко разгромил популярный миф о вакцинации украинцев от COVID-19

Украина получит вакцину по перераспределению по принципу равного доступа, подчеркнул замглавы Минздрава.
Заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко прокомментировал вопрос получения Украиной вакцины от коронавируса.
В комментарии изданию Апостроф он развеял мифы о том, что якобы чиновникам выделят "хорошую" вакцину, а простые украинцы получат "плохую".
"Я не понимаю откуда эти мифы появляются. Украина будет получать вакцину исключительно ведущих производителей и исключительно после преквалификации ВОЗ. Мы отслеживаем все клинические исследования вакцин и регистрации. Сейчас есть регистрация двух вакцин, в дальнейшем ожидается больше. Также Украина подписала все необходимые документы и вступила в глобальный альянс COVAX, чтобы получать вакцину по перераспределению по принципу равного доступа, независимо от экономического развития каждой из стран. Поэтому, вопрос, что мы как-то будем делить и завозить какую-то разную вакцину для разных людей, не может даже стоять на повестке дня", - утверждает главный санитарный врач.
Он также уточнил, что первая партия вакцины после появления будет направлена на вакцинацию медицинских работников.
"Потом военнослужащие, которые защищают страну на востоке, после этого социальные работники и люди, которые находятся в закрытых социальных учреждениях. И следующая, самая большая группа, это люди 60+. В этой группе приоритет будет у людей более старшего возраста и у людей с хроническими заболеваниями: диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее", - добавил Ляшко.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
- Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
- Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
- В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.