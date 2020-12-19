УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ляшко разгромил популярный миф о вакцинации украинцев от COVID-19

19 декабря 2020, 16:52
Прослушать новость
Остановить

Украина получит вакцину по перераспределению по принципу равного доступа, подчеркнул замглавы Минздрава.

Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко прокомментировал вопрос получения Украиной вакцины от коронавируса.

В комментарии изданию Апостроф он развеял мифы о том, что якобы чиновникам выделят "хорошую" вакцину, а простые украинцы получат "плохую".

"Я не понимаю откуда эти мифы появляются. Украина будет получать вакцину исключительно ведущих производителей и исключительно после преквалификации ВОЗ. Мы отслеживаем все клинические исследования вакцин и регистрации. Сейчас есть регистрация двух вакцин, в дальнейшем ожидается больше. Также Украина подписала все необходимые документы и вступила в глобальный альянс COVAX, чтобы получать вакцину по перераспределению по принципу равного доступа, независимо от экономического развития каждой из стран. Поэтому, вопрос, что мы как-то будем делить и завозить какую-то разную вакцину для разных людей, не может даже стоять на повестке дня", - утверждает главный санитарный врач.

Он также уточнил, что первая партия вакцины после появления будет направлена на вакцинацию медицинских работников.

"Потом военнослужащие, которые защищают страну на востоке, после этого социальные работники и люди, которые находятся в закрытых социальных учреждениях. И следующая, самая большая группа, это люди 60+. В этой группе приоритет будет у людей более старшего возраста и у людей с хроническими заболеваниями: диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее", - добавил Ляшко.

Читайте такжеВ Минздраве сделали заявление о вакцине Украины от COVID-19

Вакцина от коронавируса для Украины:

  • 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
  • Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
  • Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
  • В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
  • 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
  • Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.
Минздрав Виктор Ляшко вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко разгромил популярный миф о вакцинации украинцев от COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Коронавирус в Украине установил положительный рекордКоронавирус в Украине установил положительный рекорд Коронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженныхКоронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженных Сбивать или не сбивать температуру при COVID-19: инфекционист объяснила нюансыСбивать или не сбивать температуру при COVID-19: инфекционист объяснила нюансы Антирекорд: впервые за сутки более трех тысяч украинцев с COVID-19 попали в больницыАнтирекорд: впервые за сутки более трех тысяч украинцев с COVID-19 попали в больницы Вакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - что ответили в компанииВакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - что ответили в компании
Следующий материал

Последние новости

17:25
У Трампа выдвинули новое обвинение против России
17:14
Гороскоп на 20 декабря для всех: денежная новость и взрывные ситуации Видео
17:08
В Одессе в контейнере с бананами обнаружили много кокаина Фото
17:08
Прогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном плену Видео
16:52
Ляшко разгромил популярный миф о вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
Реклама
16:36
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
16:34
В ЮАР обнаружили три варианта мутации штамма Covid-19 Видео
16:22
"Путин – не дьявол": архитектор из Австрии вспомнил Гитлера и объяснил строительство театра в Крыму Видео
15:59
Восточный гороскоп на 2021 год: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты Видео
15:48
Мощный  взрыв в коронавирусной больнице в Турции: число жертв возросло Видео
15:31
Перенос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколе Видео
15:15
Переговоры по Донбассу и оружие для Украины: эксперт раскрыл планы Байдена Видео
15:00
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
15:00
Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня Фото Видео
14:48
Экс-посол США в России объяснил, почему Байден не будет дружить с Путиным Видео
14:31
Учреждения культуры и туризма во время карантина: стали известны условия работы Видео
13:57
Когда Украина получит новый транш от МВФ: Шмыгаль назвал сроки и условие Видео
13:56
Семейные врачи будут тестировать украинцев на коронавирус - Минздрав Видео
13:41
"Мнимая поддержка": в Крыму огрызнулись из-за "заигрывания" Киева с Анкарой Видео
13:02
У Путина сделали заявление о критике вакцины Спутник V Видео
Реклама
12:56
Нападение на журналистку в Киеве: в полиции раскрыли подробности о задержанном Видео
12:32
В России рассказали о судьбе подаренной Лаврову иконы из Луганска
12:29
В Украине изменились правила тестирования на коронавирус - Степанов Видео
12:21
Погода в Украине на Новый год и Рождество: синоптики резко изменили прогноз Видео
11:54
Гороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителя Видео
11:37
Зеленский "выругался" в адрес Порошенко, опубликовано видео троллинга Видео
11:28
В США после укола вакцины Pfizer у пяти человек появилась аллергия Видео
11:24
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Фото Видео
10:58
У Трампа Россию назвали "врагом" и жестко припечатали Путина Видео
10:39
Разгон ФОПов может закончиться для Зеленского Ростовом мнение
10:28
Эксперт объяснил, как украденная из Луганска икона через Балканы попала к Лаврову
10:19
За сутки в Киеве обнаружили более 1300 случаев заражения коронавирусом Видео
10:05
Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фото Фото Видео
09:59
США решили сэкономить на России: закроют последние генконсульства Видео
09:44
При взрыве баллона с кислородом в больнице Турции погибли 8 человек Видео
09:33
"Это унижение": врач предупредила о ключевой проблеме во время пандемии Видео
08:55
Авиакатастрофа под Чугуевом: Дроздов отреагировал на врученное ему подозрение Видео
08:54
Без новогодних утренников и гуляний: в Украине ужесточили карантин Видео
08:48
Бункерный нежилец: Путин не просто болен, а болен фатально мнение
08:28
Синди Кроуфорд голая в снегу показала дерзкое фото
Реклама
08:19
Дело Татарова: у Зеленского похвастались, как не пустили сотрудников НАБУ в ОП Видео
08:10
Коронавирус в Украине 19 декабря – за сутки выявили еще почти 12 тысяч больных Видео
08:10
Прогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год Водолея
08:00
Модные французские косички на короткие волосы для эффектного образа - фото Фото Видео
07:39
Офшоры на миллиард: СМИ рассказали о теневом бизнесе семьи Лукашенко Видео
07:27
В США утвердили вторую вакцину против COVID-19 Видео
07:14
Угроза дефолта: у Зеленского оценили худший сценарий Видео
06:54
Майданов в Украине больше не будет мнение
06:27
"Перебор": Саша Спилберг бесстыже засветила грудь в развратном наряде
06:04
Почему появляются синяки на телах больных COVID-19: врач назвала причину
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять