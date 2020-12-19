Ляшко разгромил популярный миф о вакцинации украинцев от COVID-19

Виктор Ляшко / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко прокомментировал вопрос получения Украиной вакцины от коронавируса.

В комментарии изданию Апостроф он развеял мифы о том, что якобы чиновникам выделят "хорошую" вакцину, а простые украинцы получат "плохую".

"Я не понимаю откуда эти мифы появляются. Украина будет получать вакцину исключительно ведущих производителей и исключительно после преквалификации ВОЗ. Мы отслеживаем все клинические исследования вакцин и регистрации. Сейчас есть регистрация двух вакцин, в дальнейшем ожидается больше. Также Украина подписала все необходимые документы и вступила в глобальный альянс COVAX, чтобы получать вакцину по перераспределению по принципу равного доступа, независимо от экономического развития каждой из стран. Поэтому, вопрос, что мы как-то будем делить и завозить какую-то разную вакцину для разных людей, не может даже стоять на повестке дня", - утверждает главный санитарный врач.

Он также уточнил, что первая партия вакцины после появления будет направлена на вакцинацию медицинских работников.

"Потом военнослужащие, которые защищают страну на востоке, после этого социальные работники и люди, которые находятся в закрытых социальных учреждениях. И следующая, самая большая группа, это люди 60+. В этой группе приоритет будет у людей более старшего возраста и у людей с хроническими заболеваниями: диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее", - добавил Ляшко.

Читайте такжеВ Минздраве сделали заявление о вакцине Украины от COVID-19

Вакцина от коронавируса для Украины: