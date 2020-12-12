Ляшко сделал важное заявление о вакцине от коронавируса для украинцев

Виктор Ляшко сделал заявление о вакцине для украинцев / УНИАН

В субботу, 12 декабря, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.

Как отметил Ляшко на своей странице в социальной сети "Фейсбук", также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций вакцины.

"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно", - написал Ляшко.

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