Ляшко сделал важное заявление о вакцине от коронавируса для украинцев

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
В субботу, 12 декабря, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
Как отметил Ляшко на своей странице в социальной сети "Фейсбук", также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций вакцины.
"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно", - написал Ляшко.
Вакцина от коронавируса для украинцев – о чем сообщалось ранее:
- 10 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов прояснил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Украине. По его словам, в стране будут проводить прививки от COVID-19 людям, которые попадают в группу риска. Степанов также отметил, что в Украине вакцина будет сразу зарегистрирована, чтобы ее могли покупать коммерческие учреждения.
- 4 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина получит около 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по глобальной инициативе COVAX. Срок получения этой вакцины - конец первого - начало второго квартала 2021 года.
Автор: Адриана Бубновская