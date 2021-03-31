Ляшко сообщил, что Украина получит миллион доз вакцины Pfizer

Главный санитарный врач также анонсировал, что в ближайшие недели в рамках COVAX в Украину привезут 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
Украина получила подтверждение о поставке дополнительного 1 млн доз вакцины от коронавируса от Pfizer/ BioNTech. Препарат привезут в рамках программы COVAX, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня", - сказал Ляшко в эфире программы Мокрик по живому на hromadske.
Также Ляшко анонсировал, что в ближайшие недели в рамках COVAX в Украину привезут 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
Отметим, 30 января главный санитарный врач заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале.
21 февраля стало известно, что вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, предотвращает передачу коронавируса на 95,8% после двух доз.
Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с главой Минздрава и премьер-министром заявил, что первая прививка против коронавируса препаратом CoviShield снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.
- 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.
- Китайская вакцина от коронавируса Sinovac такая же эффективная, как индийская вакцина Covishield от Oxford/AstraZeneca, заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов. Он подчеркнул, что медики не будут ставить приоритеты, кому какую вакцину колоть.