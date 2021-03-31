Ляшко сообщил, что Украина получит миллион доз вакцины Pfizer / УНИАН

Украина получила подтверждение о поставке дополнительного 1 млн доз вакцины от коронавируса от Pfizer/ BioNTech. Препарат привезут в рамках программы COVAX, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня", - сказал Ляшко в эфире программы Мокрик по живому на hromadske.

Также Ляшко анонсировал, что в ближайшие недели в рамках COVAX в Украину привезут 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

Отметим, 30 января главный санитарный врач заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале.

21 февраля стало известно, что вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, предотвращает передачу коронавируса на 95,8% после двух доз.

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