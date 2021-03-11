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Ляшко спрогнозировал "пасхальный карантин" из-за коронавируса-мутанта

11 марта 2021, 16:03
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Виктор Лягко рассказал, когда появятся точные прогнозы развития эпидемиологической ситуации в Украине.

Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

Рост числа заболеваний коронавирусом в Украине является прогнозируемым, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Как подчеркнул он в эфире радио НВ, Минздрав готовится к обострению ситуации в связи с предстоящими пасхальными праздниками и прокомментировал вероятность новых карантинных ограничений.

"Вирус, это такая зараза, которая тоже готовится и мутирует и нам нужно эти мутации вылавливать", - говорит главный санврач Украины.

По его словам, проводится работа с религиозными лидерами по вопросу необходимости прививок и противодействия эпидемии коронавируса.

"Чем ближе к Пасхе, тем реальнее у нас будут прогнозы эпидемиологической ситуации, что может у нас произойти. Сейчас активная вспышка на западной Украине, будем смотреть, будет ли он распространяться на центр и на восток", - отметил замминистра здравоохранения.

Ляшко добавил, что спрогнозировать дальнейшее течение коронавируса можно будет после анализа статистических данных в середине марта.

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Коронавирус в Украине:

  • За прошедшие сутки в Украине было выявлено 9 тыс. 084 новых больных COVID-19, среди которых 442 ребенка и 348 медработников.
  • Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 4 тыс. 250 человек, умерли - 262 человека, 3 тыс. 736 пациентов выписали из больницы, выздоровели - 5 тыс. 330 человек; было сделано тестирований - 106 тыс. 464.
  • За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 425 тыс. 522 человек, выздоровели - 1 млн 210 тыс. 246 человек, умерли - 27 тыс. 685, проведено ПЦР-тестов - 7 млн 235 тыс. 711.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
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