Ляшко высказался по поводу перевода Киева в "красную" зону карантина

Киев пока соответствует показателям "оранжевой" зоны карантина, напомнил Виктор Ляшко.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о ситуации с уровенями эпидемической опасности регионов Украины из-за эпидемии коронавируса.
В ходе заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций он оценил эпидемиологическю ситуацию в Киеве, передает пресс-служба правительства.
Главный санврач Украины уточнил, что в Киеве пока нет причин вводить ограничения "красной" зоны, поэтому пока столица соответствует показателям "оранжевой" зоны карантина.
"По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причинам перевода столицы в красную зону нет", - говорится в сообщении Кабмина.
Читайте такжеУкраине грозит "катастрофа" с COVID-19, локдаун неизбежен – эксперт
Карантин в Украине:
- Ранее Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.
- Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля.
- Кроме того, установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни эпидемической опасности.
- Министерство здравоохранения опубликовало обновленный перечень зон эпидемической опасности, согласно которому Киев попал в "оранжевую" карантинную зону.
Коронавирус в Киеве:
- В Киеве за прошедшие сутки выявили 682 больных COVID-19, умерли 18 человек, умерли 18 человек, госпитализировали 85 человек.
- Среди заболевших 381 женщина, 261 мужчина и 40 детей.
- Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 107, Шевченковском - 86 и Деснянском - 85.
- Всего за период пандемии в городе зафиксировано 141 тыс. 598 больных, 2 тыс. 753 человек умерли, выздоровели - 96 тыс. 287.