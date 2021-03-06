Ляшко высказался по поводу перевода Киева в "красную" зону карантина

Виктор Ляшко / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о ситуации с уровенями эпидемической опасности регионов Украины из-за эпидемии коронавируса.

В ходе заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций он оценил эпидемиологическю ситуацию в Киеве, передает пресс-служба правительства.

Главный санврач Украины уточнил, что в Киеве пока нет причин вводить ограничения "красной" зоны, поэтому пока столица соответствует показателям "оранжевой" зоны карантина.

"По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причинам перевода столицы в красную зону нет", - говорится в сообщении Кабмина.

Читайте такжеУкраине грозит "катастрофа" с COVID-19, локдаун неизбежен – эксперт

Карантин в Украине:

Ранее Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля.

Кроме того, установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни эпидемической опасности.

Министерство здравоохранения опубликовало обновленный перечень зон эпидемической опасности, согласно которому Киев попал в "оранжевую" карантинную зону.

Коронавирус в Киеве: