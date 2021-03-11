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Ляшко заявил об опасности нового штамма коронавируса в Украине

11 марта 2021, 22:10

Минздрав рассчитывает на снижение количества COVID-случаев.

Виктор Ляшко
Ляшко назвали причину резкого скачка заболеваемости коронавирусом / УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, почему возросло количество случаев заболевания коронавирусом и спрогнозировали, когда произойдет снижение количества COVID-случаев.

"Мы видим сегодня, что рост (случаев коронавируса, - ред.) произошел... Хотелось бы, чтобы этого роста не было. Но что будет дальше? Потенциально мы рассчитываем, на уменьшение количества случаев, но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс. Эти переменные касаются самого вируса", - заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет ТСН.

Ляшко добавил, что коронавирус стал более агрессивным, в частности, из-за мутации.

"Продолжает бороться со всеми мерами, которые против него применяют... Британский штамм коронавируса имеет еще большую летальность, кроме того, что он гораздо быстрее передается от человека к человеку", - добавил он.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса. Его выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Оба пациента находятся под наблюдением медиков.
  • Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан заявил, что главной особенностью "британского" штамма коронавируса является то, что им болеют чаще всего молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Поэтому акцент относительно соблюдения карантинных норм нужно делать в заведениях, где работает и отдыхает молодежь.
  • Кроме того, 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.

Минздрав коронавирус Виктор Ляшко штаммы коронавируса
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