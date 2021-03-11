Ляшко заявил об опасности нового штамма коронавируса в Украине

Ляшко назвали причину резкого скачка заболеваемости коронавирусом / УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, почему возросло количество случаев заболевания коронавирусом и спрогнозировали, когда произойдет снижение количества COVID-случаев.

"Мы видим сегодня, что рост (случаев коронавируса, - ред.) произошел... Хотелось бы, чтобы этого роста не было. Но что будет дальше? Потенциально мы рассчитываем, на уменьшение количества случаев, но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс. Эти переменные касаются самого вируса", - заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет ТСН.

Ляшко добавил, что коронавирус стал более агрессивным, в частности, из-за мутации.

"Продолжает бороться со всеми мерами, которые против него применяют... Британский штамм коронавируса имеет еще большую летальность, кроме того, что он гораздо быстрее передается от человека к человеку", - добавил он.

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