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"Люди не знают о тревожных симптомах": инфекционист рассказала о последствиях вакцинации

2 сентября 2021, 11:30
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По словам медика, большинство реакций на препарат являются нормой.

Медик назвала наиболее распространенные побочные эффекты

Ведущий инфекционист Минздрава и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская отметила, что любая вакцина от любого инфекционного заболевания гипотетически может повторить какие-то симптомы, связанные с болезнью, поскольку в ее состав входит компонент возбудителя.

Инфекционист пояснила, что такая реакция как повышение температуры тела, является абсолютно нормальной после инъекции лекарства.

"После вакцинации начинается инфекционный процесс, выраженность которого зависит от индивидуальных особенностей. И в большинстве случаев и повышенная температура, и болезненное покраснение в области введения препарата проходят в течение нескольких дней и не должны вызывать беспокойство", — разъяснила Голубовская в комментарии "Обозревателю".

Инфекционист также подчеркнула, что серьезных побочных эффектов на сегодняшний день обнаружено немного, одним из них является тромбоз, который потенциально можно излечить.

вакцинация
вакцинация/ УНИАН

Голубовская также отметила, что в Великобритании разработали рекомендации как для врачей, так и для пациентов после смерти телеведущей после вакцинации.

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"В Украине, к сожалению, такого нормативного документа нет. В результате врачи не информируют пришедших на вакцинацию людей, особенно из групп риска по тромбозу, о возможных последствиях. И люди не знают о тревожных симптомах – необычных головных болях, головокружении и др., и необходимости обращаться за неотложной помощью в случае их появления", — подытожила Голубовская.

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Реакции организма на вакцину в большинстве случаев носят легкий или умеренный характер и являются непродолжительными. К ним относятся:

  • повышение температуры;
  • слабость;
  • головная боль;
  • боль в мышцах;
  • озноб;
  • диарея;
  • боль в месте инъекции.

Автор: Сергей Кущ
viber
вакцинация коронавирус Ольга Голубовская
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