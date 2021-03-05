Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"

Врачи Закарпатья будут применять сортировочный принцип / Reuters

В Закарпатской области с каждым днем ухудшается ситуация с коронавирусом - в местных больницах уже занято более 80% коек. В связи с этим врачи уже заговорили о так называемой "медицинской сортировке".

Соответствующую тактику применяют в тех случаях, когда адекватную медицинскую помощь оказать всем нельзя, то помогают "перспективным к жизни". Тяжелые пациенты обречены на смерть, их лечить не будут.

Как отметил руководитель Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака, кандидат медицинских наук Юрий Яцына, Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина.