Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"

Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина.
В Закарпатской области с каждым днем ухудшается ситуация с коронавирусом - в местных больницах уже занято более 80% коек. В связи с этим врачи уже заговорили о так называемой "медицинской сортировке".
Соответствующую тактику применяют в тех случаях, когда адекватную медицинскую помощь оказать всем нельзя, то помогают "перспективным к жизни". Тяжелые пациенты обречены на смерть, их лечить не будут.
Как отметил руководитель Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака, кандидат медицинских наук Юрий Яцына, Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 тыс. 057 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 611 детей и 388 медработников.
- За минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 271 человека, выздоровели - 4 тыс. 837, умерли - 194. Всего с начала пандемии в Украине лабораторно подтвержден коронавирус у 1 млн 374 тыс. 762 человек, выписаны - 1 млн 186 тыс. 873, умерли - 26 тыс. 591.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
Автор: Екатерина Трохимчук