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Люксембург открылся для украинцев: Кулеба перечислил условия въезда

27 июля 2021, 23:07
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Въезд украинцам на территорию Люксембурга разрешен при соблюдении нескольких условий.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба назвал условия въезда украинцев в Люксембург / УНИАН

Власти Люксембурга разрешили въезд украинцам с любой целью. Для посещения страны потребуется предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса либо отрицательный COVID-тест, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", - написал Кулеба.

Въезд украинцам на территорию Люксембурга разрешен при соблюдении нескольких условий. В частности, владельцам биометрических загранпаспортов гражданина Украины, срок действия которых не превышает 6 месяцев. Также потребуется предоставить следующие документы:

  • подтвердить цель поездки;
  • финансовую состоятельность;
  • полис медицинского страхования, который признается в странах ЕС.

Кроме того, перед посадкой в самолет потребуется предоставить один из сертификатов:

  • о прививке от коронавируса вакцинами, признанными в ЕС, - AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna, (полностью вакцинированным человек считается после 14 дней с даты второго укола);
  • справку о выздоровлении, подтверждающую, что человек переболел коронавирусом и не нуждается в карантине;
  • отрицательный тест на коронавирус в электронном или бумажном виде, который сделан не позднее 72 часов до момента вылета самолета.

Напомним, 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам ЕС рекомендовали снять ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса.

МИД Украины Люксембург коронавирус Дмитрий Кулеба новости Украины
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