Масштабная вакцинация украинцев от коронавируса: в Минздраве раскрыли подробности

Минздрав намерен в феврале начать масштабную вакцинацию медиков и военных в зоне ООС.
В феврале 2021 года Украина получит первые 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19 и начнет масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.
По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав завершает переговоры с производителями о закупке вакцин.
"Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договоры. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию", – сказал Степанов, передает Интерфакс-Украина.
Степанов уточнил, что речь идет о поставке такого количества вакцин, которое позволяет говорить именно о масштабной вакцинации: "Речь не идет о 5-6 тысячах доз. Мы исходили из того, что в феврале будут поставлены 150-200 тысяч доз".
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Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата.
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.