Массовая вакцинация от COVID-19: врач предупредил о главной опасности

Врач оценил перспективы появления вакцины от COVID-19 / Reuters

Врач-инфекционист Евгений Дубровский оценил ситуацию вокруг вакцинации населения от коронавируса.

В эфире канала Украина 24 он заявил о том, что массовая иммунизация может быть очень опасной, ведь у многих людей существуют противопоказания.

"Это пациенты с иммуносупрессией, это пациенты, которые имеют прямые противопоказания. Сможет ли система вовремя обнаружить, обследовать и предотвратить последствия для таких пациентов? Это первое", — пояснил медик.

В то же время он подчеркнул, что к моменту, когда появится вакцина от коронавируса, большая часть людей уже переболеет и не будет нуждаться в иммунизации.

По его оценке, вакцину от COVID-19 можно ждать не один месяц и она вряд ли станет панацеей.

"Нужно забыть этот миф, что вакцина нас спасет, решит все наши проблемы. К этому времени, и это позитивная информация, выздоравливают каждый день тысячи, эти люди уже не потребуют вакцинации. Сможем ли мы каждому пациенту проверить антитела перед тем, как прививку делать? Зачем тогда рассматривать принудительную вакцинацию, если к концу зимы больше половины населения нет смысла вакцинировать", — сказал он.

Читайте такжеУкраине грозит 40 тысяч заболевших COVID-19 в сутки: эксперт назвал сроки

Коронавирус в Украине: