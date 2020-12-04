УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Массовая вакцинация от COVID-19: врач предупредил о главной опасности

4 декабря 2020, 09:41

Массовая иммунизация может быть очень опасной, подчеркнул Евгений Дубровский.

Вакцина
Врач оценил перспективы появления вакцины от COVID-19 / Reuters

Врач-инфекционист Евгений Дубровский оценил ситуацию вокруг вакцинации населения от коронавируса.

В эфире канала Украина 24 он заявил о том, что массовая иммунизация может быть очень опасной, ведь у многих людей существуют противопоказания.

"Это пациенты с иммуносупрессией, это пациенты, которые имеют прямые противопоказания. Сможет ли система вовремя обнаружить, обследовать и предотвратить последствия для таких пациентов? Это первое", — пояснил медик.

В то же время он подчеркнул, что к моменту, когда появится вакцина от коронавируса, большая часть людей уже переболеет и не будет нуждаться в иммунизации.

По его оценке, вакцину от COVID-19 можно ждать не один месяц и она вряд ли станет панацеей.

"Нужно забыть этот миф, что вакцина нас спасет, решит все наши проблемы. К этому времени, и это позитивная информация, выздоравливают каждый день тысячи, эти люди уже не потребуют вакцинации. Сможем ли мы каждому пациенту проверить антитела перед тем, как прививку делать? Зачем тогда рассматривать принудительную вакцинацию, если к концу зимы больше половины населения нет смысла вакцинировать", — сказал он.

Читайте такжеУкраине грозит 40 тысяч заболевших COVID-19 в сутки: эксперт назвал сроки

Читайте также"Микс-инфекция": эксперт предупредил об атаке "адской" смеси вирусов

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки зафиксирован 15 тыс. 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, умерли 235 человек.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 776 человек; летальных случаев - 235; выздоровели 13 тысяч 383 человека; проведено тестирований за сутки - 74 тыс. 880 (в том числе методом ПЦР - 48 тыс. 028, методом ИФА - 26 тыс. 852).
  • За все время пандемии в Украине заболели 787 тыс. 891 человек; выздоровели 397 тыс. 809 человек; летальных исходов - 13 тыс. 195; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 702 тыс. 234.
коронавирус коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости Евгений Дубровский
Сейчас вы просматриваете новость «Массовая вакцинация от COVID-19: врач предупредил о главной опасности». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Локдаун на Новый год: Шмыгаль раскрыл сценарий правительстваЛокдаун на Новый год: Шмыгаль раскрыл сценарий правительства Локдаун и остановка транспорта в Украине: в Раде объяснили ситуациюЛокдаун и остановка транспорта в Украине: в Раде объяснили ситуацию Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуациюЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуацию Эпидемиолог разнес в пух и прах локдаун в Украине на праздникиЭпидемиолог разнес в пух и прах локдаун в Украине на праздники Коронавирус в Киеве в первый день зимы - рекордное число больных и много смертейКоронавирус в Киеве в первый день зимы - рекордное число больных и много смертей
Следующий материал

Последние новости

10:03
"Какого черта на блокпостах московиты": Ницой обрушилась с критикой на бойцов ВСУ
09:52
Семь выводов из войны Азербайджана с Арменией мнение
09:41
Массовая вакцинация от COVID-19: врач предупредил о главной опасности Видео
09:32
Гороскоп на 4 декабря для всех: денежный скачок и убыточная спешка Видео
09:30
"Сотрясает воздух": в России разозлились на Санду из-за русских миротворцев Видео
Реклама
09:19
Расторопша: 7 доказанных преимуществ для здоровья Видео
09:13
Минздрав назвал самые "зараженные" коронавирусом области Украины
08:57
Байден анонсировал новый подход в отношениях с Москвой: к чему готовиться РФ Видео
08:43
В Минздраве дали четкий ответ по поводу введения локдауна в Украине Видео
08:36
Сатурация кислорода: факты о важном показателе Видео
08:10
Коронавирус в Украине рванул вперед: более 15 тысяч больных за сутки
08:09
В США Конгресс финально утвердил новые санкции против Северного потока-2
07:43
Как мутации COVID-19 влияют на его заразность: новое исследование Видео
07:39
Ученые узнали, как долго защищает вакцина от коронавируса Moderna Видео
07:20
Почему украинцы предпочитают российский попс вместо "шароварщины" мнение
07:16
"Вкусняшка": Лиза Василенко из сериала Школа оголила аппетитные формы
07:00
Минздрав "проехался" по российской вакцине от коронавируса Видео
06:59
Гороскоп на 5 декабря для всех: крупная прибыль и прорывная случайность Видео
06:39
"РФ раздавят санкциями, как катком": эксперт назвал главную ошибку Киева по Крыму и Донбассу Видео
06:18
"Удачливый знак": астролог сказал, кому откроются денежные возможности
Реклама
05:49
Эксперт объяснил провал планов Путина и России по Украине Видео
05:28
Врач рассказала, что может стать главным фактором в борьбе с COVID-19 Видео
05:02
Михаил Боярский предложил лишить армию РФ призывников
04:41
Как украсить елку 2021: фото модных трендов и что нельзя вешать в Год Быка Фото Видео
04:04
"ЛДНР" в Совбезе ООН: Арестович оценил резонансное заявление России Видео
03:30
"Микс-инфекция": эксперт предупредил об атаке "адской" смеси вирусов Видео
02:55
Мисс Украина топлес похвалилась сексуальными формами
01:37
Ученые нашли способ профилактики рака
01:24
COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, ​кто не попадает в ежедневную статистику Видео
00:38
Освободить всех: в США резко обратились к Беларуси Видео
00:19
Поздравления с праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы: картинки и тексты
00:10
Жесткий карантин в Украине: Степанов раскрыл детали локдауна Видео
03 декабря, четверг
23:34
Врач назвал альтернативный сценарий локдауна в Украине Видео
23:16
В Украине установлен позитивный коронавирусный рекорд Видео
22:59
Крушение Ан-26 под Чугуевым: когда ждать результатов расследования Видео
22:45
Кулеба озвучил пять приоритетов Крымской платформы Видео
22:16
Врачи рассказали, как проявляется COVID-19 по дням Видео
22:06
Специалист назвал диету, которая улучшает потенцию Видео
21:46
Синдром елки: врач назвал неприятные симптомы Видео
21:45
Заря дома додавила и обыграла Лестер Фото
Реклама
21:43
Одна из стран мира получила первые дозы вакцины от коронавируса Видео
21:38
Локдаун на Новый год не нужен: эксперт назвал неожиданную причину Видео
21:38
​Локдаун в Украине: какие ограничения могут ввести​ на праздники Видео
21:09
В Харькове школьник устроил "огненное шоу" прям на уроке Видео
21:04
Netflix продлил сериал Кровь Зевса на 2 сезон
20:54
Олды оценят: культовая ролевая игра Готика 2 заживет новой жизнью
20:52
Татаров обратился к правоохранителям из-за попытки дискредитации в СМИ
20:39
В ОП назвали главные аспекты сотрудничества с новой администрацией США Видео
20:31
Массовое тестирование украинцев на COVID-19: в СНБО рассказали подробности Видео
20:15
"Всем не хватит": экс-глава Минздрава дал мрачный прогноз насчет вакцины от COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять