Массовая вакцинация украинцев от COVID-19: в Минздраве озвучили сроки

В Минздраве назвали сроки массовой вакцинации украинцев от коронавируса.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.
Министр отметил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства. "Мы планируем закончить вакцинацию к началу следующего года – в первом квартале 2022 года", – заявил Степанов в эфире 24 канала.
Степанов отметил, что это зависит от количества вакцин, которое будет приезжать в Украину.
"Поверьте, медлить никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50 – 55% украинцев готовы вакцинироваться", – сказал министр.
Степанов добавил, что плана вакцинации после марта 2022 года нет.
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"Минздрав не вмешивается в деятельность коммерческого рынка. Исключительно, как регулятор доступа вакцин на рынок Украины: чтобы они были зарегистрированными, безопасными для использования", – добавил Степанов.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения 30 декабря сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- СМИ 6 января рассказали, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за 1-3$ тысячи можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.