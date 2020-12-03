Массовое тестирование украинцев на COVID-19: в СНБО рассказали подробности

Как провести массовое тестирование украинцев на COVID-19 / Reuters

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко​ прокомментировал инициативу ​Кабинета министров Украины о тотальном тестировании украинцев на COVID-19.

"Я пока не знаю, какими тестами будут пользоваться. Если они хотят определять наличие вируса, а не следов вируса, можно использовать фактически два типа диагностики – это ПЦР, которая выявляет РНК вирусов, или методы на определение так называемого антигена, то есть поверхностные протеины вируса. Их выявляют при помощи быстрых тестов, иммуноферментного анализа", - говорит Сергей Комиссаренко​.

Комиссаренко​ подчеркнул, что есть смысл проводить исследования, и они могут дать результаты только в том случае, если тесты будут специфическими, если они будут высокоэффективными и качественными.

"Если там будет много ошибочных позитивных или негативных результатов, это исследование проводить не нужно", — сказал он.

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При этом эксперт подчеркнул, что в Украине недостаточно ни тестов, ни оборудования для тотального ПЦР-тестирования.

"ПЦР не выдержит, как я слышал, даже проведения ограниченного количества, у нас нет и такого количества тестов, мы не проводим такого количества тестирований в день. У нас нет оборудования, специалистов, и результаты будут только через 4-5 дней. Думаю, самый дешевый вариант – массовый иммуноферментный анализ. К сожалению, в Украине нет организации, которая проводит тестирование и имеет соответствующий сертификат и выдает сертификаты тестам", — сказал Комиссаренко​, передает телеканал Украина 24.

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