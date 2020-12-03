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Массовое тестирование украинцев на COVID-19: в СНБО рассказали подробности

3 декабря 2020, 20:31

Эксперт рассказал, как в Украине можно провести тотальное тестирование на коронавирус.

Как провести массовое тестирование украинцев на COVID-19 / Reuters

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко​ прокомментировал инициативу ​Кабинета министров Украины о тотальном тестировании украинцев на COVID-19.

"Я пока не знаю, какими тестами будут пользоваться. Если они хотят определять наличие вируса, а не следов вируса, можно использовать фактически два типа диагностики – это ПЦР, которая выявляет РНК вирусов, или методы на определение так называемого антигена, то есть поверхностные протеины вируса. Их выявляют при помощи быстрых тестов, иммуноферментного анализа", - говорит Сергей Комиссаренко​.

Комиссаренко​ подчеркнул, что есть смысл проводить исследования, и они могут дать результаты только в том случае, если тесты будут специфическими, если они будут высокоэффективными и качественными.

"Если там будет много ошибочных позитивных или негативных результатов, это исследование проводить не нужно", — сказал он.

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При этом эксперт подчеркнул, что в Украине недостаточно ни тестов, ни оборудования для тотального ПЦР-тестирования.

"ПЦР не выдержит, как я слышал, даже проведения ограниченного количества, у нас нет и такого количества тестов, мы не проводим такого количества тестирований в день. У нас нет оборудования, специалистов, и результаты будут только через 4-5 дней. Думаю, самый дешевый вариант – массовый иммуноферментный анализ. К сожалению, в Украине нет организации, которая проводит тестирование и имеет соответствующий сертификат и выдает сертификаты тестам", — сказал Комиссаренко​, передает телеканал Украина 24.

Тестирование на коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Минздраве сообщили, что в Украине возможно провести до 50 тысяч тестов в сутки. Также Виктор Ляшко рассказал, какие симптомы опасного коронавируса могут быть основанием для тестирования на COVID-19.
  • Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
  • Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.

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