Медик объяснил, как клеточный иммунитет борется с коронавирусом

Ученый особо отметил, что взаимодействие клеток иммунитета с коронавирусной инфекцией гораздо сложнее изучать.
Руководитель Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев объяснил, как работает естественная защита тела от китайского коронавируса COVID-19.
Об этом он сообщил в комментарии российскому информагентству РИА Новости. Лукашев рассказал о наличии клеточного иммунитета ‒ так называемых "клеток-убийц" ‒ которые могут распознавать размножение вируса в здоровой клетке.
По его словам, такие клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок.
Лукашев убежден ‒ для защиты от коронавируса COVID-19 клеточный иммунитет играет даже более важную роль. Ученый особо отметил, что взаимодействие этих клеток с такой инфекцией гораздо сложнее изучать, чем процесс выработки антител.
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Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Известный доктор-педиатр Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.