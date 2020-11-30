Медик объяснил, как клеточный иммунитет борется с коронавирусом / Фото Reuters

Руководитель Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев объяснил, как работает естественная защита тела от китайского коронавируса COVID-19.

Об этом он сообщил в комментарии российскому информагентству РИА Новости. Лукашев рассказал о наличии клеточного иммунитета ‒ так называемых "клеток-убийц" ‒ которые могут распознавать размножение вируса в здоровой клетке.

По его словам, такие клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок.

Лукашев убежден ‒ для защиты от коронавируса COVID-19 клеточный иммунитет играет даже более важную роль. Ученый особо отметил, что взаимодействие этих клеток с такой инфекцией гораздо сложнее изучать, чем процесс выработки антител.

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