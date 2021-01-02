Медик объяснила, велики ли шансы заразиться COVID-19 в ресторане или супермаркете

Известный врач-пульмонолог Светлана Гук дала детальный комментарий по поводу возможного заражения COVID-19.
Известный врач-пульмонолог Светлана Гук заявила ‒ посещение ресторана во время пандемии коронавируса COVID-19 гораздо более опасно, чем посещение супермаркета.
Свое мнение медик рассказала в эфире телеканала Украина 24. "Ресторан ‒ не первая линия необходимости. Тем более, что люди в ресторанах общаются, выпивают, громко разговаривают ‒ идеальные условия для распространения вируса", ‒ заявила врач.
Также Гук отметила, что рестораны являются тем элементом, которым можно "пожертвовать" ради защиты здоровья граждан и состояния медицинской системы.
К тому же, медик считает, что поход в супермаркет в маске гораздо опаснее в плане инфицирования, чем визит в ресторан.
Далее, утверждает Гук, факторы, которые увеличивают шанс заражения ‒ плохая вентиляция, закрытые окна, работающий кондиционер и "специфические потоки воздуха".
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