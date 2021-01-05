Медик описал самые распространенные осложнения COVID-19: как нужно беречь себя

Медик описал самые распространенные осложнения COVID-19 / REUTERS

Коронавирус COVID-19 приводит к серьезным осложнениям и проблемам здоровьем после перенесения болезни.

Как сообщает медик и руководитель Львовского диагностического центра Тарас Жиравецкий, на своей странице в социальной сети Facebook, чаще всего последствия коронавируса проходят довольно быстро. Однако людям, которые перенесли COVID-19, нужно беречь себя как минимум месяц-два.

Жиравецкий пишет, что в первую очередь коронавирус наносит удар по легким.

"Легкие, как и любой большой орган, при сильном воспалении восстанавливаются до нескольких месяцев. За 1-2 дня и за неделю легкие не восстановятся. Просьба, не нагружайте этот орган. Потому что он четко связан с сердцем. И у нас потом часто возникает аритмия, другие проблемы с сердцем. И вообще – одышка, потливость – такие состояния некомфортные", – предупредил медик.

Поражение печени. Жиравецкий утверждает ‒ сложно утверждать, что именно является причиной таких последствий: сам COVID-19 или лекарства, которым его лечили. В первую очередь ‒ препараты для снижения температуры.

Осложнение на почки. По словам медика, вероятнее всего такое бывает, когда до коронавируса были есть проблемы с почками, которые инфекция просто "активирует".

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