Медик описал самые распространенные осложнения COVID-19: как нужно беречь себя

По словам врача Тараса Жиравецкого, чаще всего последствия коронавируса проходят довольно быстро. Но есть несколько важных нюансов.
Коронавирус COVID-19 приводит к серьезным осложнениям и проблемам здоровьем после перенесения болезни.
Как сообщает медик и руководитель Львовского диагностического центра Тарас Жиравецкий, на своей странице в социальной сети Facebook, чаще всего последствия коронавируса проходят довольно быстро. Однако людям, которые перенесли COVID-19, нужно беречь себя как минимум месяц-два.
Жиравецкий пишет, что в первую очередь коронавирус наносит удар по легким.
"Легкие, как и любой большой орган, при сильном воспалении восстанавливаются до нескольких месяцев. За 1-2 дня и за неделю легкие не восстановятся. Просьба, не нагружайте этот орган. Потому что он четко связан с сердцем. И у нас потом часто возникает аритмия, другие проблемы с сердцем. И вообще – одышка, потливость – такие состояния некомфортные", – предупредил медик.
Поражение печени. Жиравецкий утверждает ‒ сложно утверждать, что именно является причиной таких последствий: сам COVID-19 или лекарства, которым его лечили. В первую очередь ‒ препараты для снижения температуры.
Осложнение на почки. По словам медика, вероятнее всего такое бывает, когда до коронавируса были есть проблемы с почками, которые инфекция просто "активирует".
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Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.