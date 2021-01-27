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Медик предупредил переболевших COVID-19 о серьезной угрозе для здоровья

27 января 2021, 10:32
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По словам врача, организму не хватает энергии, большое количество которой было затрачено во время болезни.

ИВЛ
Медик предупредил переболевших COVID-19 о серьезной угрозе для здоровья / УНИАН

Стремление людей как можно скорее вернуться к привычному образу жизни после COVID-19 - достаточно рискованная вещь для их организмов. Об этом врач-иммунолог Илья Кукин заявил в комментарии изданию Вечерняя Москва.

Медик рассказал о том, что некоторые бывшие пациенты стремятся вернуться к занятиям спортом, чтобы поскорей восстановить физическую форму. А это, в свою очередь, способствует серьезной перегрузке организма.

По словам Кукина, такое решение является недопустимым и крайне опасным для тела.

"После вируса иммунитет еще слаб, организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий", ‒ отметил врач.

Кукин уточнил, что организму может не хватать энергии, большое количество которой было затрачено во время болезни. Такая ситуация, как сказал медик, может привести к большим поствирусным осложнениям. Иммунолог также подчеркнул, что к интенсивным спортивным тренировкам после COVID-19 следует возвращаться постепенно.

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иммунитет коронавирус COVID-19
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