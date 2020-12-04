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Медик рассказал, какие пациенты с COVID-19 - самые тяжелые

4 декабря 2020, 12:44
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Харьковский медик Владимир Корсунов утверждает - ситуация с больными COVID-19 сложилась крайне непростая.

Больница
Медик рассказал о пациентах с COVID-19 / УНИАН

В больнице самые сложные пациенты с коронавирусом ‒ те, которые нуждаются в интенсивной терапии.

Об этом в эфире ток-шоу Право на владу заявил заведующий отделением реанимации Харьковской областной клинической больницы (ХОКБ) Владимир Корсунов. По его словам, ситуация с больными COVID-19 сложилась крайне непростая.

"Я работаю в больнице, которая есть самой мощной для Харьковской области — это областная инфекционная клиническая больница. У нас сейчас более половины коек обеспечены кислородом. И они почти все заняты", ‒ сообщил Корсунов.

Медик также рассказал, что в ХОКБ в отделении интенсивной терапии в наличии всего шесть коек, а больных гораздо больше.

"Потому что у нас сейчас отделение интенсивной терапии, которое было рассчитано на шесть коек, сейчас функционирует на двенадцать. А пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, вдвое, а иногда и втрое больше, чем коек. То есть в отдельные недели в прошлом месяце количество больных, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, достигало сорока. А в реанимации у нас может находиться только 12 пациентов. И это является большой проблемой", ‒подытожил он.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

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