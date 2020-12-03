Медик рассказала, кого и как в Украине будут вакцинировать от COVID-19 / Reuters

Украинцам не стоит рассчитывать на максимально широкую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в 2021 году.

Такое мнение высказала известный медик- иммунолог Алла Волоха в интервью порталу Голос. По словам медика, вакцина от COVID-19 пока изучена специалистами в недостаточной степени.

"Сколько потребуется времени, чтобы вакцинировать максимальное количество граждан, чтобы преодолеть пандемию коронавируса в стране, сказать сложно. Пока неизвестно, сколько в Украину поступит доз вакцин и когда это точно произойдет. Вакцина будет поступать в страну частями. В первую очередь, от коронавируса привьют группы риска, медработников, учителей. Потом остальное население. Все будет зависеть от того, когда и в каком количестве вакцины поступят в Украину. Для того чтобы выработался популяционный иммунитет, нужно привить 60-70% населения", ‒ сообщила Волоха.

Кроме того, говорит медик, на данный момент непонятно, как вакцина влияет на детей. Именно поэтому их пока вакцинировать от COVID-19 не будут.

"Этот процесс может растянуться, прогнозировать что-либо очень сложно. Кроме того, вакцина от COVID-19 для детей пока не изучена. То есть вопрос о вакцинации детей от коронавируса даже не стоит, потому что на данный момент практически нет исследований, как данная вакцина влияет на детей. Поэтому детей пока вакцинировать от коронавируса не будут", ‒ отметила врач.

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