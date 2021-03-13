Медики дали "плохой прогноз" из-за третьей волны COVID-19 в Украине

Врачи на Закарпатье говорят, что им придется выбирать, кого спасать в первую очередь.
В Украине новая волна коронавируса будет более тяжелой, чем предыдущие, а пик заболеваемости в стране придется на апрель, предупреждают эксперты.
По словам главврача больницы в Ужгороде Юрий Яцины, такого количества пациентов с осложнениями за целый год пандемии у них еще не было, говорится в материале Сurrenttime.tv.
"С утра у нас четыре трупа. К сожалению, ситуация критическая. Пока только все увеличивается. Что будет до конца недели – неизвестно. Прогнозы плохие", – говорит врач.
По его словам, во время первой и второй волны пациенты были не такие кислородозависимые, а сейчас основной наплыв пациентов с очень сложной легочной недостаточностью.
В то же время кислород остается одной из главных проблем, ведь сейчас он стал критически важен для пациентов. Другая проблема – нехватка медперсонала в больницах.
Медики говорят, что имеют дело с новым штаммом коронавируса. При этом состояние новых пациентов так резко ухудшается, что некоторых не успевают спасти. Также появилось гораздо больше молодых людей в тяжелом состоянии, в том числе летальные исходы.
Медики прогнозируют, что если поток больных в тяжелом состоянии не уменьшится в ближайшие недели, то придется выбирать, кого спасать в первую очередь.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщалось:
- Врач и ученый из Института биохимии Национальной академии наук Украины Украины Владимир Галицкий предупредил, что в Украине началась новая волна коронавируса – она будет значительно более стремительной, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой.
- По его словам, суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 тыс., а число летальных случаев - 1 тыс.