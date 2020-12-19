Медики обнаружили новую разновидность COVID-19

В ЮАР заявили, что вторая волна коронавируса началась из-за новой мутации вируса.
Ученые обнаружили новую разновидность коронавируса COVID-19 в ЮАР. По словам южноафриканского министра здравоохранения Звели Мхизе вторая волна заболевания в стране, вероятно, связана именно с этой новой разновидностью вируса.
"Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-COV-2, пока названную 501.V2", – сообщил министр, передает Интерфакс-Украина.
При это министр попросил не паниковать, и призвал всех соблюдать дистанцию и носить маски.
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"Важно еще раз подчеркнуть, что, хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причины для паники нет", – добавил министр и посоветовал носить маски.
Отметим, накануне в Великобритании медики обнаружили новый вид коронавируса, который может быть более заразен, чем уже известный.
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