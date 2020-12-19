УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Медики обнаружили новую разновидность COVID-19

19 декабря 2020, 00:56
Прослушать новость
Остановить

В ЮАР заявили, что вторая волна коронавируса началась из-за новой мутации вируса.

Найдена новая мутация коронавируса / pixabay

​Ученые обнаружили новую разновидность коронавируса COVID-19 в ЮАР. По словам южноафриканского министра здравоохранения Звели Мхизе вторая волна заболевания в стране, вероятно, связана именно с этой новой разновидностью вируса.​

"Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-COV-2, пока названную 501.V2", – сообщил министр, передает Интерфакс-Украина.

При это министр попросил не паниковать, и призвал всех соблюдать дистанцию и носить маски.

Читайте такжеВ Китае заявили о новых видах коронавируса, которые могут передаваться людям от летучих мышей

"Важно еще раз подчеркнуть, что, хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причины для паники нет", – добавил министр и посоветовал носить маски.

Отметим, накануне в Великобритании медики обнаружили новый вид коронавируса, который может быть более заразен, чем уже известный.

Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:

  • Врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. По его словам, лекарства от коронавируса не существует, а многие препараты назначают для успокоения пациентов с COVID-19.
  • Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат Ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".
  • 8 декабря в Великобритании стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.
  • В ВОЗ заявили, что новый вид COVID-19 не является более опасным.​ Но в ВОЗ призвали людей быть бдительными в ситуации с пандемией.

коронавирус новости коронавирус в мире симптомы коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Медики обнаружили новую разновидность COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Самый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врачаСамый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врача Коронавирус в Украине установил положительный рекордКоронавирус в Украине установил положительный рекорд Коронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженныхКоронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженных Антирекорд: впервые за сутки более трех тысяч украинцев с COVID-19 попали в больницыАнтирекорд: впервые за сутки более трех тысяч украинцев с COVID-19 попали в больницы Вакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - что ответили в компанииВакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - что ответили в компании
Следующий материал

Последние новости

02:14
Гороскоп на 20 декабря для всех: денежная новость и взрывные ситуации
01:37
Как избежать эмоциального выгорания - ответ психологов
00:56
Медики обнаружили новую разновидность COVID-19 Видео
00:22
"Дело Ан-26 не удастся замять": Зеленский прокомментировал расследование катастрофы​ Видео
00:19
Короткие поздравления с Днем святого Николая в прозе и стихах, живые открытки Фото Видео
Реклама
18 декабря, пятница
23:59
Зеленский пообещал вакцинацию граждан оккупированного Донбасса Видео
23:54
"​Врачи уже падают​": Голубовская откровенно рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине Видео
23:45
Триумф и провал Cyberpunk 2077 – что пошло не так?
23:37
Холостячка 2020 выпуск 9 18-12-2020 - кого выбрала Ксения Мишина Видео
23:34
В США вице-президент Пенс сделал в прямом эфире прививку от Covid-19 Видео
23:10
Восточный гороскоп на 2021 год: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты Видео
23:05
Шмыгаль назвал главную проблему в распределении средств на медицину Видео
22:55
Азербайджан закрывает границу с Россией
22:50
Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги Видео
22:44
Ягоды бузины: преимущества и опасности употребления Видео
22:42
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
22:23
Степанов назвал сроки, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад Видео
22:08
Гороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителя Видео
22:00
В Боснии открыли дело из-за украинской иконы для Лаврова
21:59
Выяснилось, когда Байден получит вакцину от коронавируса
Реклама
21:35
Как посмотреть истории в Инстаграм анонимно: простые способы
21:33
​Население Украины с начала года резко сократилось: неутешительная статистика Видео
21:31
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
21:27
Коронавирус в Украине 18 декабря: установлено около 13 тыс. новых диагнозов Видео
20:52
В Слуге народа рассказали, почему российская вакцина от COVID-19 не подходит украинцам Видео
20:49
В России оценили, как преемники Меркель будут относиться к Северному потоку-2 Видео
20:43
Ассоциация адвокатов прошлась по решению САП в отношении Татарова
20:35
Морская соль: как она влияет на организм и что с ней делать Видео
20:23
Киев застрял в пробках из-за множества ДТП Видео
20:07
​Украина обновила список "красных" стран​: куда ездить опасно Видео
19:59
Байден впервые заговорил о расследовании в отношении сына Видео
19:45
В ПЦУ пояснили, почему открестились от "елки в шляпе" Видео
19:43
Красивые, легкие и вкусные салаты на Новый год 2021 без майонеза – рецепты Фото
19:30
Холостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку
19:16
Стало известно, какие области Украины попали в список самых опасных мест в мире Видео
19:15
EGS продолжает праздничную раздачу игр – героем второго дня стал ремейк классики PlayStation
19:15
В Украине зафиксировали рекордное увеличение смертности
19:09
В Германии допросили Навального Видео
19:05
В Киеве пьяный с гитарой напал на врачей в больнице скорой помощи
18:55
Холостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020 Видео
Реклама
18:31
В ГБР назвали главную причину смертельной катастрофы АН-26 Видео
18:30
Замена паспортов-"книжечек" - что решили в Раде
18:21
В Одессе депутат от Батькивщины угрожал коллегам расправой: видео Видео
18:20
Путину запретили посещать Олимпиаду: в Кремле раскритиковали решение CAS Видео
18:04
В столице повредили Стеклянный мост - кого подозревают Видео
17:51
​Комаровский объяснил, почему тесты на коронавирус часто врут Видео
17:50
Звезда Дизель шоу призналась, как случайно чуть не угробила своего парня
17:32
Активисту Стерненко вновь избрали меру пресечения
17:30
В Google Фото добавили новую функцию "кинематографические" снимки: как это работает
17:28
Болгария выслала российского дипломата из-за шпионажа
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять