Медики показали, как выглядят поврежденные COVID-19 легкие

На кадрах видны даже самые мелкие повреждения.
В сети опубликовали видео, на котором показано, как выглядят легкие пациентов с коронавирусом.
Чтобы лучше понимать, как COVID-19 повреждает дыхательные пути, ученые используют рентген-диагностику 3D, передает DW.
Метод позволяет увидеть даже самые мелкие повреждения в легких, в частности забитые сосуды и сгустки крови.
Подобные модели имеют важное значение для терапии коронавируса.
На фото забитые сосуды обозначены красным и желтым цветом.
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Как коронавирус поражает легкие - о чем сообщалось ранее:
- Университетская клиника Джорджа Вашингтона создала видео, на котором наглядно видно, как коронавирус поражает легкие человека.
- Кроме того ученые опубликовали макроснимки коронавируса SARS-CoV-2 на эпителиальных клетках бронхов человека.
- Патологоанатом Алина Колесник сообщила, что если в организме человека из-за коронавируса COVID-19 начинается повреждение легких, то этот орган пытается обновиться. Легкие могут пытаться обновиться слишком интенсивно, появляется слишком много рубцов, возникает фиброз.
- Врач рассказала, как не допустить разрыва легкого при коронавирусе.
- Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк поделилась, что коронавирус у детей не поражает легкие.
Автор: Анна Багрий