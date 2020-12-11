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Медики показали, как выглядят поврежденные COVID-19 легкие

11 декабря 2020, 00:25

На кадрах видны даже самые мелкие повреждения.

Легкие на рентген-диагностике 3D / Скриншот

В сети опубликовали видео, на котором показано, как выглядят легкие пациентов с коронавирусом.

Чтобы лучше понимать, как COVID-19 повреждает дыхательные пути, ученые используют рентген-диагностику 3D, передает DW.

Метод позволяет увидеть даже самые мелкие повреждения в легких, в частности забитые сосуды и сгустки крови.

Подобные модели имеют важное значение для терапии коронавируса.

На фото забитые сосуды обозначены красным и желтым цветом.

Скриншот
Скриншот

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Как коронавирус поражает легкие - о чем сообщалось ранее:

  • Университетская клиника Джорджа Вашингтона создала видео, на котором наглядно видно, как коронавирус поражает легкие человека.
  • Кроме того ученые опубликовали макроснимки коронавируса SARS-CoV-2 на эпителиальных клетках бронхов человека.
  • Патологоанатом Алина Колесник сообщила, что если в организме человека из-за коронавируса COVID-19 начинается повреждение легких, то этот орган пытается обновиться. Легкие могут пытаться обновиться слишком интенсивно, появляется слишком много рубцов, возникает фиброз.
  • Врач рассказала, как не допустить разрыва легкого при коронавирусе.
  • Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк поделилась, что коронавирус у детей не поражает легкие.
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