Медики показали, как выглядят поврежденные COVID-19 легкие

Легкие на рентген-диагностике 3D / Скриншот

В сети опубликовали видео, на котором показано, как выглядят легкие пациентов с коронавирусом.

Чтобы лучше понимать, как COVID-19 повреждает дыхательные пути, ученые используют рентген-диагностику 3D, передает DW.

Метод позволяет увидеть даже самые мелкие повреждения в легких, в частности забитые сосуды и сгустки крови.

Подобные модели имеют важное значение для терапии коронавируса.

На фото забитые сосуды обозначены красным и желтым цветом.

Скриншот

Скриншот

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Как коронавирус поражает легкие - о чем сообщалось ранее: