Мендель рассказала о планах Зеленского вакцинироваться от коронавируса / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский обязательно сделает прививку от коронавируса, чтобы доказать ее безопасность и стимулировать других людей вакцинироваться, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Сам президент еще не может назвать точную дату своей вакцинации, но обязательно поддерживает процесс и вакцинируется, чтобы доказать безопасность этого процесса", - сказала Мендель в комментарии изданию Корреспондент.

Она отметила, что президент не разрабатывает план вакцинации, поскольку эта работа лежит на министерстве здравоохранения.

"Он согласился, что стратегически, исходя из международного опыта и логики развития болезни, первыми вакцинироваться должны врачи, которые постоянно имеют контакт с больными коронавирусом и лечат таких больных, пожилые люди, те кто имеет высокие риски заболеть и имеет критические формы болезни, военные, учителя", - добавила Мендель.

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