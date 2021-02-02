Мендель рассказала о планах Зеленского вакцинироваться от коронавируса

Президент пока не может назвать точную дату своей вакцинации, уточнила его пресс-секретарь.
Президент Украины Владимир Зеленский обязательно сделает прививку от коронавируса, чтобы доказать ее безопасность и стимулировать других людей вакцинироваться, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
"Сам президент еще не может назвать точную дату своей вакцинации, но обязательно поддерживает процесс и вакцинируется, чтобы доказать безопасность этого процесса", - сказала Мендель в комментарии изданию Корреспондент.
Она отметила, что президент не разрабатывает план вакцинации, поскольку эта работа лежит на министерстве здравоохранения.
"Он согласился, что стратегически, исходя из международного опыта и логики развития болезни, первыми вакцинироваться должны врачи, которые постоянно имеют контакт с больными коронавирусом и лечат таких больных, пожилые люди, те кто имеет высокие риски заболеть и имеет критические формы болезни, военные, учителя", - добавила Мендель.
Вакцинация Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- В украинском Министерстве здравоохранения вынашивают планы изменить национальный план вакцинации от COVID-19 ‒ для того, чтобы президент Владимир Зеленский и прочие представители руководства страны привились в первоочередном порядке, заявил глава Минздрава Максим Степанов.
- По его словам, президент Зеленский готов личным примером убедить украинцев в том, что прививки от COVID-19 важны и их необходимо делать.
- "Надо будет внести изменения в план вакцинации для того, чтобы Зеленский, я и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Но я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", ‒ сказал Степанов.