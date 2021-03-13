Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P

Эксперты спрогнозировали "черепашьи" темпы вакцинации от коронавируса в Украине.
В первой половине 2021 года Украина прогнозируемо получит 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса, что может обеспечить введение двух доз на человека для 2,7% населения.
Как подчеркивается в прогнозе международного агентства S&P Global Ratings, Украина в ближайшее время получит часть из 8 миллионов гарантированных вакцин через центр всемирного доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) Всемирной организации здравоохранения.
В материалах агентства напоминается, что для вакцинации от коронавируса 30% украинцев, ожидается поставка в Украине 25 миллионов доз из различных источников.
"Однако доставка вакцины, скорее всего, будет медленной", - прогнозируют аналитики агентства S&P.
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Вакцинация от коронавируса:
- Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
- До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.