Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P

Эксперты спрогнозировали темпы вакцинации от коронавируса / Reuters

В первой половине 2021 года Украина прогнозируемо получит 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса, что может обеспечить введение двух доз на человека для 2,7% населения.

Как подчеркивается в прогнозе международного агентства S&P Global Ratings, Украина в ближайшее время получит часть из 8 миллионов гарантированных вакцин через центр всемирного доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) Всемирной организации здравоохранения.

В материалах агентства напоминается, что для вакцинации от коронавируса 30% украинцев, ожидается поставка в Украине 25 миллионов доз из различных источников.

"Однако доставка вакцины, скорее всего, будет медленной", - прогнозируют аналитики агентства S&P.

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Вакцинация от коронавируса: