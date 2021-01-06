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Мэр Черкасс раскритиковал локдаун в Украине и бросил камень в огород Кабмина

6 января 2021, 18:52
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Глава областного центра полагает, что до ужесточения карантина правительству нужно принять важные решения.

Бондаренко считает, что Украине не нужен январский локдаун 2021
Анатолий Бондаренко считает, что Украине не нужен январский локдаун / Скриншот

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что в январе в Украине не нужно ужесточать карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Локдаун в Украине сейчас неактуален, рассказал глава областного центра в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По мнению чиновника, перед введением локдауна Кабмину еще нужно решить, в частности, какие супермаркеты не закроются.

"Мне кажется ему нужно в первую очередь определиться, ..какие супермаркеты будут работать, а какие не будут работать. Потому что опять получается, что органы местного самоуправления должны …решать…", – сказал Бондаренко.

Градоначальник полагает, что жесткий карантин в Украине пока не нужен, поскольку ставится меньше диагнозов "коронавирус".

"На фоне снижения количества больных... я считаю, что введение жесткого локдауна – оно не ко времени…", – заявил чиновник.

Карантин в Украине – что нужно знать

  • В Украине карантин из-за COVID-19 ввели с 11 марта. Сначала карантинные ограничения были жесткими.
  • Власти Черкасс с 1 мая решили самовольно ослабить карантин. Из-за этого между Анатолием Бондаренко и президентом Владимиром Зеленским разгорелся конфликт. Позже мэр извинился перед главой государства.
  • В середине осени эпидемиологическая ситуация ухудшилась, и власти анонсировали локдаун.
  • Кабмин решил, что жесткий карантин должен действовать с 8 января по 24 число включительно.
  • С декабря суточная статистика по количеству найденных больных коронавирусом серьезно изменилась – начали ставить меньше диагнозов.

Анатолий Бондаренко Новости Черкассы локдаун
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