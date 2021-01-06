Мэр Черкасс раскритиковал локдаун в Украине и бросил камень в огород Кабмина

Глава областного центра полагает, что до ужесточения карантина правительству нужно принять важные решения.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что в январе в Украине не нужно ужесточать карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Локдаун в Украине сейчас неактуален, рассказал глава областного центра в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
По мнению чиновника, перед введением локдауна Кабмину еще нужно решить, в частности, какие супермаркеты не закроются.
"Мне кажется ему нужно в первую очередь определиться, ..какие супермаркеты будут работать, а какие не будут работать. Потому что опять получается, что органы местного самоуправления должны …решать…", – сказал Бондаренко.
Градоначальник полагает, что жесткий карантин в Украине пока не нужен, поскольку ставится меньше диагнозов "коронавирус".
"На фоне снижения количества больных... я считаю, что введение жесткого локдауна – оно не ко времени…", – заявил чиновник.
Карантин в Украине – что нужно знать
- В Украине карантин из-за COVID-19 ввели с 11 марта. Сначала карантинные ограничения были жесткими.
- Власти Черкасс с 1 мая решили самовольно ослабить карантин. Из-за этого между Анатолием Бондаренко и президентом Владимиром Зеленским разгорелся конфликт. Позже мэр извинился перед главой государства.
- В середине осени эпидемиологическая ситуация ухудшилась, и власти анонсировали локдаун.
- Кабмин решил, что жесткий карантин должен действовать с 8 января по 24 число включительно.
- С декабря суточная статистика по количеству найденных больных коронавирусом серьезно изменилась – начали ставить меньше диагнозов.