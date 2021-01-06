Мэр Черкасс раскритиковал локдаун в Украине и бросил камень в огород Кабмина

Анатолий Бондаренко считает, что Украине не нужен январский локдаун / Скриншот

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что в январе в Украине не нужно ужесточать карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Локдаун в Украине сейчас неактуален, рассказал глава областного центра в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По мнению чиновника, перед введением локдауна Кабмину еще нужно решить, в частности, какие супермаркеты не закроются.

"Мне кажется ему нужно в первую очередь определиться, ..какие супермаркеты будут работать, а какие не будут работать. Потому что опять получается, что органы местного самоуправления должны …решать…", – сказал Бондаренко.

Градоначальник полагает, что жесткий карантин в Украине пока не нужен, поскольку ставится меньше диагнозов "коронавирус".

"На фоне снижения количества больных... я считаю, что введение жесткого локдауна – оно не ко времени…", – заявил чиновник.

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