Мэр Ивано-Франковска оскандалился из-за вакцины Pfizer в Украине

Мэр Ивано-Франковска заявил о вакцине Pfizer в городе / Украинская правда

Вакцина от коронавируса Pfizer уже появилась в Украине. Такое заявление сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметив, что за деньги людей уже начали вакцинировать.

"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. У нас говорят, что это Pfizer. Не понимаю, почему в государстве до сих пор ее нет", - заявил Марцинкив в эфире местного 4 канала.

На вопрос о том, где частные медицинские клиники могли взять эту дорогую вакцину, мэр ответил, что в городе живут очень предприимчивые люди.

"У нас народ очень предприимчивый. По-моему, одна доза стоит 800 или 1000 гривен. Не буду утверждать точно, но знаю, что такие факты есть", - сообщил глава Ивано-Франковска.

Кроме того, Руслан Марцинкив высказал предположение, что подобные услуги не единичные, и есть не только в Ивано-Франковске, но и в других городах Украины.

"Такая услуга (вакцинация от COVID-19), думаю, есть уже в частных клиниках по всей Украине", - резюмировал мэр города.

Затем Руслан Марцинкив опубликовал в своем Facebook пост, где опроверг сказанную в эфире информацию и отметил, что она не соответствует действительности. Мэр уверяет, что оговорился.

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