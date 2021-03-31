Мэр Ивано-Франковска оскандалился из-за вакцины Pfizer в Украине

Глава Ивано-Франковска заявил, что в городе уже есть вакцина Pfizer, но вскоре опроверг это.
Вакцина от коронавируса Pfizer уже появилась в Украине. Такое заявление сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметив, что за деньги людей уже начали вакцинировать.
"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. У нас говорят, что это Pfizer. Не понимаю, почему в государстве до сих пор ее нет", - заявил Марцинкив в эфире местного 4 канала.
На вопрос о том, где частные медицинские клиники могли взять эту дорогую вакцину, мэр ответил, что в городе живут очень предприимчивые люди.
"У нас народ очень предприимчивый. По-моему, одна доза стоит 800 или 1000 гривен. Не буду утверждать точно, но знаю, что такие факты есть", - сообщил глава Ивано-Франковска.
Кроме того, Руслан Марцинкив высказал предположение, что подобные услуги не единичные, и есть не только в Ивано-Франковске, но и в других городах Украины.
"Такая услуга (вакцинация от COVID-19), думаю, есть уже в частных клиниках по всей Украине", - резюмировал мэр города.
Затем Руслан Марцинкив опубликовал в своем Facebook пост, где опроверг сказанную в эфире информацию и отметил, что она не соответствует действительности. Мэр уверяет, что оговорился.
Вакцинация в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украину 23 февраля прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с главой Минздрава и премьер-министром заявил, что первая прививка против коронавируса препаратом CoviShield снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.
- 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.
- Китайская вакцина от коронавируса Sinovac такая же эффективная, как индийская вакцина Covishield от Oxford/AstraZeneca, заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.