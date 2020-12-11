Мэр Одессы Труханов госпитализирован

Труханов / УНИАН

Одесский градоначальник Геннадий Труханов, который 9 декабря сообщил о положительном тесте на COVID-19, госпитализирован в инфекционную больницу.

Как сообщает Первый городской телеканал Одессы со ссылкой на пресс-службу мэрии, Труханов проходит лечение в боксированной палате, где еще находятся два других пациента.

Врачи оценивают состояние здоровья Труханова как средней тяжести.

Информацию о своей госпитализации мэр подтвердил лично на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", - подчеркнул Труханов и призвал вех соблюдать противоэпидемиологические меры.

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