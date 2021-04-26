Меркель озвучила условие закупки COVID-вакцины у Путина

В случае задержки с регистрацией на несколько месяцев Берлин откажется от его приобретения.
Германия заявила о готовности закупить российскую вакцину от коронавируса Спутник V, если препарат получит разрешение на его применение европейским регулятором в ближайшее время.
В случае задержки с регистрацией на несколько месяцев Берлин откажется от его приобретения, заявила сегодня на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, передает Spiegel.
"Если этот допуск (российской вакцины - ред.) будет получен скоро, то имеет смысл купить дозы Спутника V, если это произойдет только через несколько месяцев, то у нас будет уже достаточно вакцин, от этого будет зависеть вопрос, сколько нам еще надо заказывать", - сказала Меркель.
При этом она подчеркнула, что общеевропейского заказа на российскую вакцину не будет.
"Федеральное правительство занимается этим самостоятельно", - уточнила она.
Вакцинация Путина и новости о Спутник V
- 23 марта глава Кремля Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сообщил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры.
- О регистрации вакцины Спутник V 11 августа 2020 года заявил сам Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса Спутник V в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.
- Вакцина Спутник V, которую Россия продала Словакии, оказалась по составу не идентичной той, которая получила одобрение авторитетного научного журнала The Lancet. Кроме того, препарат не такой же, как те вакцины, которые используются в других странах.