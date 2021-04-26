Меркель озвучила условие закупки COVID-вакцины у Путина

Меркель назвала условия закупки Спутника V / УНИАН

Германия заявила о готовности закупить российскую вакцину от коронавируса Спутник V, если препарат получит разрешение на его применение европейским регулятором в ближайшее время.

В случае задержки с регистрацией на несколько месяцев Берлин откажется от его приобретения, заявила сегодня на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, передает Spiegel.

"Если этот допуск (российской вакцины - ред.) будет получен скоро, то имеет смысл купить дозы Спутника V, если это произойдет только через несколько месяцев, то у нас будет уже достаточно вакцин, от этого будет зависеть вопрос, сколько нам еще надо заказывать", - сказала Меркель.

При этом она подчеркнула, что общеевропейского заказа на российскую вакцину не будет.

"Федеральное правительство занимается этим самостоятельно", - уточнила она.

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