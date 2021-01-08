Метро в Киеве заработает по-новому: у Кличко раскрыли детали локдауна

В метрополитене Киева введут ограничения из-за карантина / УНИАН

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко рассказал об особенностях работы метрополитена в Киеве в период ужесточения каратинных ограничений.

Как подчеркнул он в эфирке канала Украина 24, в Киеве после ужесточения карантина с 8 января может быть ограничена работа некоторых станций метро.

Он напомнил, что аналогичная ситуация с общественным транспортом была весной 2020 года. По его словам, "метро не закрывается, транспорт ходит в обычном режиме".

"Если мы будем видеть на ряде станций (метро, - ред.) скопление пассажиров, то есть большой поток, станция может ограничиваться на вход. Это не значит, что она полностью закрывается, просто несколько дверей будут ограничены на вход, и человеческий поток будет идти медленнее. Учитывая это, не будет скоплений в самих вестибюлях станций", - сказал Бондаренко.

По его словам, единственным ограничением для общественного трнаспорта является наличие у пассажиров в салоне средств защиты. При этом число пассажиров не должно превышать количество мест, которые вписаны в документе на транспортное средство.

"Это не только сидячие места. Если в паспорте транспортного средства есть места для стояния, то они также могут быть заполнены", - добавил Бондаренко.

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