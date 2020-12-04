"Микс-инфекция": эксперт предупредил об атаке "адской" смеси вирусов

Украину может атаковать микс-инфекция, предупредил эпидемиолог / фото: likar.info

Эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин оценил ситуацию вокруг развития эпидемии коронавируса в Украине.

Как подчеркнул он в интервью на радио НВ, число заболевших будет увеличиваться.

В то же время он предупредил об опасности эпидемии гриппа, на фоне ситуации с коронавирусом.

"Мы действительно с опаской ждем прихода гриппа в Украину. И как показывает практика, как раз в декабре грипп начинает достаточно серьезно циркулировать. Мы еще не знаем, как массово поведет себя микс-инфекция "COVID-19 + грипп", - отметил эксперт.

Кроме того, эпидемиолог уверен в том, что вакцинальная кампания от гриппа в 2020 году закончилась провалом.

"У нас даже основные группы риска невакцинированы от гриппа. Как вы знаете, спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Поэтому я призываю каждого гражданина Украины, чтобы мы на сегодняшний день в первую очередь очень ответственно относились к своему поведению и следили за проветриванием помещения", - добавил Александрин.

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Ранее президент Всеукраинского общества врачей, бывший глава Минздрава Олег Мусий оценил ситуацию вокруг поставок в Украину вакцины от коронавируса.

По его словам, вакцины на всех не хватит. Для того, чтобы в Украине был так называемый коллективный иммунитет, нужно, чтобы либо переболели, либо были привиты около 80-85% населения, добавил Мусий.

Коронавирус в Украине: