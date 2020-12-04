"Микс-инфекция": эксперт предупредил об атаке "адской" смеси вирусов

Вакцинальная кампания от гриппа в 2020 году закончилась провалом, подчеркнул Андрей Александрин.
Эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин оценил ситуацию вокруг развития эпидемии коронавируса в Украине.
Как подчеркнул он в интервью на радио НВ, число заболевших будет увеличиваться.
В то же время он предупредил об опасности эпидемии гриппа, на фоне ситуации с коронавирусом.
"Мы действительно с опаской ждем прихода гриппа в Украину. И как показывает практика, как раз в декабре грипп начинает достаточно серьезно циркулировать. Мы еще не знаем, как массово поведет себя микс-инфекция "COVID-19 + грипп", - отметил эксперт.
Кроме того, эпидемиолог уверен в том, что вакцинальная кампания от гриппа в 2020 году закончилась провалом.
"У нас даже основные группы риска невакцинированы от гриппа. Как вы знаете, спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Поэтому я призываю каждого гражданина Украины, чтобы мы на сегодняшний день в первую очередь очень ответственно относились к своему поведению и следили за проветриванием помещения", - добавил Александрин.
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Ранее президент Всеукраинского общества врачей, бывший глава Минздрава Олег Мусий оценил ситуацию вокруг поставок в Украину вакцины от коронавируса.
По его словам, вакцины на всех не хватит. Для того, чтобы в Украине был так называемый коллективный иммунитет, нужно, чтобы либо переболели, либо были привиты около 80-85% населения, добавил Мусий.
Коронавирус в Украине:
- В Украине вторые сутки количество выздоровевших после COVID-19 превышает число заболевших.
- Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 15 тыс. 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14 тыс. 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 декабря 2020 года.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 739 человек; зафиксировано летальных случаев - 243; проведено тестирований за сутки - 72 тыс. 678 (в том числе методом ПЦР - 47 тыс. 172, методом ИФА - 25 тыс. 506).
- С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 772 тыс. 760 человек; выздоровели - 384 тыс. 426 человек; зафиксировано летальных случаев - 12 тыс. 960; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 654 тыс. 206.