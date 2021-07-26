Мимо вакцины: штамм Дельта ускользает от иммунной системы - Голубовская

Ольга Голубовская объяснила взрывное нарастание вирусной нагрузки в Украине.
Штамм коронавируса Дельта имеет около 15 различных мутаций, две из которых помогают ему избежать антител, как природных, так и приобретенных после вакцинации, рассказала заслуженный врач, главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.
Как пояснила она в комментарии Фактам, мутация P681R ответственна за "прилипание" вируса к клеткам человека, и способствует образованию синцития, который можно назвать фабрикой по производству клеток.
Медик говорит, что это объясняет взрывное нарастание вирусной нагрузки, которую сопровождает выраженная клиническая симптоматика — повышение температуры, интоксикация, ранние вирусные пневмонии, которые могут приводить к снижению сатурации на 4-5-й день после дебюта клинических симптомов.
По ее словам, способность штамма Дельта образовывать синцитий помогает ему ускользать от иммунной системы, что делает вирус более опасным для организма.
Эксперт пояснила, что в процессе воспроизведения вирусы повреждают клеточный аппарат и создают свои копии, которые после гибели клетки попадают в межклеточное пространство и только там подвергаются атаке нейтрализующих антител.
"Когда клетки сливаются в синцитий, вирус штамма Дельта, находящийся внутри, избегает действия антител, а еще — частично ускользает от антител, вырабатываемых в ответ на вакцинацию. Больше всего такой эффект выражен у пожилых людей. Мутация способна нанести больший вред тканям и органам, особенно легким", - отметила врач.
Она добавила, что согласно данным проведенных в Великобритании исследований, если человек вакцинирован от COVID-19 один раз, то эффективность прививки составляет около 30% для предотвращения болезни и 75% для предотвращения госпитализации.
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Голубовская перечислила основные правила, как уберечься от штамма Дельта:
- вакцинироваться и ревакцинироваться тем, кто получил первую дозу;
- приоритет в вакцинации надо отдавать неиммунным, особенно из групп риска;
- после вакцинации избегайте людных мест, носите маски — особенно в течение первой недели, поскольку вы остаетесь уязвимы к инфицированию;
- следует оздоровиться и помнить о правильном питании и полноценном сне.
Ранее врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин заявил, что главными факторами госпитализаций и смертности от коронавируса является охват вакцинацией, в том числе групп риска,
Он указал на крайне низкий охват вакцинацией в Украине – как в целом, так и групп риска.
В этой связи он не исключил, что распространение Дельта-штамма коронавируса в Украине может пойти по негативному сценарию.
Ольга Голубовская
Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.