Мимо вакцины: штамм Дельта ускользает от иммунной системы - Голубовская

Украину атакует Дельта-штамм коронавируса / Daniel Foster / flickr.com/

Штамм коронавируса Дельта имеет около 15 различных мутаций, две из которых помогают ему избежать антител, как природных, так и приобретенных после вакцинации, рассказала заслуженный врач, главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

Как пояснила она в комментарии Фактам, мутация P681R ответственна за "прилипание" вируса к клеткам человека, и способствует образованию синцития, который можно назвать фабрикой по производству клеток.

Медик говорит, что это объясняет взрывное нарастание вирусной нагрузки, которую сопровождает выраженная клиническая симптоматика — повышение температуры, интоксикация, ранние вирусные пневмонии, которые могут приводить к снижению сатурации на 4-5-й день после дебюта клинических симптомов.

По ее словам, способность штамма Дельта образовывать синцитий помогает ему ускользать от иммунной системы, что делает вирус более опасным для организма.

Эксперт пояснила, что в процессе воспроизведения вирусы повреждают клеточный аппарат и создают свои копии, которые после гибели клетки попадают в межклеточное пространство и только там подвергаются атаке нейтрализующих антител.

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"Когда клетки сливаются в синцитий, вирус штамма Дельта, находящийся внутри, избегает действия антител, а еще — частично ускользает от антител, вырабатываемых в ответ на вакцинацию. Больше всего такой эффект выражен у пожилых людей. Мутация способна нанести больший вред тканям и органам, особенно легким", - отметила врач.

Она добавила, что согласно данным проведенных в Великобритании исследований, если человек вакцинирован от COVID-19 один раз, то эффективность прививки составляет около 30% для предотвращения болезни и 75% для предотвращения госпитализации.

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Голубовская перечислила основные правила, как уберечься от штамма Дельта:

вакцинироваться и ревакцинироваться тем, кто получил первую дозу;

приоритет в вакцинации надо отдавать неиммунным, особенно из групп риска;

после вакцинации избегайте людных мест, носите маски — особенно в течение первой недели, поскольку вы остаетесь уязвимы к инфицированию;

следует оздоровиться и помнить о правильном питании и полноценном сне.

Ранее врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин заявил, что главными факторами госпитализаций и смертности от коронавируса является охват вакцинацией, в том числе групп риска,

Он указал на крайне низкий охват вакцинацией в Украине – как в целом, так и групп риска.

В этой связи он не исключил, что распространение Дельта-штамма коронавируса в Украине может пойти по негативному сценарию.