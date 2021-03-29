Минцифры уже следит за вакцинированными: в ОП отчитались о разработке ковид-паспортов

Как отметил Владимир Зеленский, подобные паспорта уже разрабатываются в Евросоюзе и США, а также в Швейцарии и Израиле.
Президент Владимир Зеленский намерен разработать ковид-паспортизацию в рамках борьбы с распространением коронавируса в Украине.
Как отметил Зеленский в ходе селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19, подобные паспорта уже разрабатываются в Евросоюзе и США, а также в Швейцарии и Израиле.
"Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей паспортизации, а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", – цитирует заявление гаранта его пресс-служба.
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что его ведомство готово приступать к разработке паспортов вакцинации. В частности, его ведомство уже следит за качеством данных в реестре вакцинированных украинцев.
Ковид-паспорта: новости
- В рамках кампании по вакцинации против коронавируса ряд государств решили создать так называемые "паспорта вакцинации" – документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку против коронавирусной инфекции.
- Лидеры стран ЕС уже договорились создать COVID-паспорта. Евросоюз планирует ввести такие документы уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 марта заявил, что украинцам, которые дважды сделали прививку от коронавируса, будут выдаваться сертификаты вакцинации. Документ выдадут бесплатно.