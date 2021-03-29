Минцифры уже следит за вакцинированными: в ОП отчитались о разработке ковид-паспортов

Ковид-паспорта в Украине намерен внедрить Зеленский / Офис Президента

Президент Владимир Зеленский намерен разработать ковид-паспортизацию в рамках борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Как отметил Зеленский в ходе селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19, подобные паспорта уже разрабатываются в Евросоюзе и США, а также в Швейцарии и Израиле.

"Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей паспортизации, а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", – цитирует заявление гаранта его пресс-служба.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что его ведомство готово приступать к разработке паспортов вакцинации. В частности, его ведомство уже следит за качеством данных в реестре вакцинированных украинцев.

Ковид-паспорта: новости