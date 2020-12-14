Минфин пообещал бесплатную вакцинацию населения от COVID-19

Коронавирус новости: Вакцину от коронавируса Украина раздаст бесплатно / Reuters

Вакцинация от COVID-19 в мире уже началась. Украина пока ждет своей очереди. При этом в Министерстве финансов уже пообещали полностью профинансировать все расходы на вакцинацию населения.

В целом, ведомство должно выполнить три требования профильного комитета Рады.

"Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19", – написал в Facebook глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Читайте такжеСтало известно, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках УкраиныВторое требование: Минфин выделит финансирование для Национальной службы здоровья для расчетов с COVID-больницами. Отмечается, что в Бюджетном кодексе заложено требование о выделении на медицину не менее 5% ВВП.

"Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации, не должно возникнуть проблем и с финансированием гарантированных "ковидных" пакетов", – резюмировал Радуцкий.

Ранее глава МОЗ Максим Степанов рассказал, кто получит вакцину от коронавируса в первую очередь. Глава Минздрава тогда подчеркнул, что государство рассматривает вопрос доступа к вакцине от коронавируса всем без исключения гражданам за счет государства.

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