Минимум больных с начала 2021 года: коронавирус в Украине установил новый рекорд

За сутки болезнь выявили у 174 жителей страны. Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.
По состоянию на утро понедельника, 12 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 174 жителей страны. В том числе заболели 16 детей и один медработник.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 266 человек; летальных случаев - 7, выздоровели - 236 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 241 217 человека;
- выздоровели - 2 177 529 человек;
- летальных исходов - 52 604;
- проведено ПЦР-тестов - 11 042 753.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса Дельта. По его словам, количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет.
- В ближайшие недели в Украине может резко увеличиться число новых случаев коронавируса. Системный аналитик Евгений Истребин считает, что уже сейчас нужно принимать срочные меры, ускоряя вакцинацию людей из групп риска, иначе катастрофической ситуации не избежать.
- Американская вакцина от коронавируса Pfizer стала доступной в центрах вакцинации в Украине. Первым городом, в котором прививали население этим препаратом, стал Чернигов.
Автор: Анна Багрий