Минимум больных с начала 2021 года: коронавирус в Украине установил новый рекорд

За сутки выздоровели от коронавируса 236 украинцев / УНИАН

По состоянию на утро понедельника, 12 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 174 жителей страны. В том числе заболели 16 детей и один медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 266 человек; летальных случаев - 7, выздоровели - 236 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 241 217 человека;

выздоровели - 2 177 529 человек;

летальных исходов - 52 604;

проведено ПЦР-тестов - 11 042 753.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 12 июля 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - последние новости: