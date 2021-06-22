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Минимум больных с начала года: коронавирус в Украине установил рекорд

22 июня 2021, 08:19

По состоянию на утро 22 июня нынешнего года по всей Украине с начала эпидемии были подтверждены 2 230 142 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

коронавирус
Коронавирусом за сутки заболели три сотни украинцев, из них двое - медики / Reuters

По состоянию на утро понедельника, 22 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 296 жителей страны. В том числе заболели 22 ребенка и два медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 318 человек; летальных случаев - 21, выздоровели 829 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 22 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 230 142 человека;
  • выздоровели - 2 152 969 человек;
  • летальных исходов - 52 053;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 690 896.

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Как сообщал Главред, ведущий эксперт Минздрава по борьбе с коронавирусом Сергей Дубров рассказал, стоит ли бояться нового штамма коронавируса Дельта, который, по заявлению ВОЗ, становится доминирующим в мире.

Ученые заявили, что зафиксирована новая мутация штамма коронавируса: индийский штамм Дельта мутировал в еще более заразный и опасный "Дельта+". Он обнаружен уже у двадцати пациентов в индийском штате Махараштра.

В Южной Америке найден новый штамм коронавирусной инфекции. Его уже прозвали Лямбда. Во Всемирной организации здравоохранения начались исследования неизвестной мутации, которая, как предполагают ученые, может угрожать иммунитету человека.

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