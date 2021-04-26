Минус одна "красная зона": во Львове ослабили карантин

Львов вышел из "красной" зоны карантина / УНИАН

С понедельника, 26 апреля, Львов и Львовская область вышли из "красной зоны" карантина. Теперь в этом регионе действуют ограничения "желтой" зоны.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Сообщил о нем мэр Львова Андрей Садовой 25 апреля.

"На внеочередном заседании государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила перевести Львов из "красной" сразу в "желтую" зону (…) Соберем городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая выдаст все протоколы и дальнейшие указания для работы", - сообщил градоначальник в Telegram.

Таким образом, "красными" пока что остаются Киев и девять областей — Киевская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Житомирская, Хмельницкая, Николаевская и Запорожская.

Что разрешено в "желтой зоне":

работа ресторанов, кафе, баров, столовых и прочих заведений питания с 7:00 до 24:00 (исключение - заказы "на вынос" и доставки);

проведение массовых мероприятий при участии максимум одного человека на 4 кв. м;

проведение официальных спортивных мероприятий со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра (при размещении зрителей стоя);

работа учебных заведений (но проводить массовые мероприятия с участием учащихся из более чем одной группы или класса и в присутствии других посетителей запрещено);

перевозки только сидячих пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, но максимум одного посетителя на 10 кв. м., в бассейнах - максимум 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп.

Коронавирус в Украине - последние новости:

По состоянию на утро понедельника, 26 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 062 жителей страны. В том числе заболел 221 ребенок и 54 медработника.

За минувшие 24 часа госпитализирован 2 061 человек; летальных случаев - 195, выздоровели 6 910 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.