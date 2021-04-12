Минздрав экстренно обратился к работодателям из-за COVID-вакцинации

На сегодня вакцинируют в первую очередь медиков, военных на фронте, социальных работников, священнослужителей и людей старше 80 лет.
В Минздраве просят работодателей заранее подготовить списки работников, которые будут вакцинироваться от коронавируса, согласно очереди прививочной кампании, информирует пресс-служба Минздрава.
На сегодня вакцинируют в первую очередь медиков, военных на фронте, социальных работников, священнослужителей и людей старше 80 лет.
Алгоритм записи для работодателей:
- Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков.
- Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации.
- Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады.
- В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.
- Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).
Коронавирус в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
- 2 апреля стало известно, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.
- 6 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине количество летальных случаев растет из-за новых штаммов коронавируса.
Автор: Екатерина Трохимчук