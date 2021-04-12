Минздрав экстренно обратился к работодателям из-за COVID-вакцинации

МОЗ обратилось к работодателям / Reuters

В Минздраве просят работодателей заранее подготовить списки работников, которые будут вакцинироваться от коронавируса, согласно очереди прививочной кампании, информирует пресс-служба Минздрава.

На сегодня вакцинируют в первую очередь медиков, военных на фронте, социальных работников, священнослужителей и людей старше 80 лет.

Алгоритм записи для работодателей:

Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков. Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации. Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку. Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).

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