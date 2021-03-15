Минздрав назвал "фейком" отказ стран ЕС от вакцинации AstraZeneca

В МОЗ назвали фейком запрет вакцины в ЕС / Reuters

В Минздраве нашей страны сделали неожиданное заявление о том, что европейские страны отказываются от вакцины AstraZeneca, индийской версией которой проводится вакцинация в Украине - "не более, чем очередной фейк", сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Европейская медицинская ассоциация не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca (Covishield) вызывает серьезные последствия в виде тромбоза. Поэтому слухи о том, что якобы европейские страны отказываются от этой вакцины - не более, чем очередной фейк", - говорится в сообщении.

В качестве примера ведомство указывает, что 11 марта в Италии запретили использовать серию доз препарата AstraZeneca в качестве меры пресечения после информации "о некоторых серьезных негативных последствиях".

"У неподтвержденного количества людей образовались тромбы. Однако итальянский государственный регулятор медицины отметил, что пока не установлено связи между предполагаемыми побочными эффектами и введением доз", - говорится в сообщении.

Позже вакцинацию препаратом прекратили Дания, Исландия и Норвегия. При этом в Дании приостановили применение вакцины лишь на 14 день из-за того, что вакцинацию связывают с возникновением тромбов у привитых.

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"Сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты с этим препаратом. Преимущества вакцины продолжают превышать риски", - говорится в сообщении EMA.

В Минздраве отметили, что EMA не нашло доказательств, подтверждающих случаи нарушений свертывания крови именно после вакцинации, которые были зафиксированы в Австрии. Также об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией и побочными эффектами заявили в Федеральном офисе безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии.

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