Минздрав назвал главную причину вспышки COVID-19 в западных областях

В ведомстве уверены, что вспышки опасного вируса в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях связаны с массовым приездом туристов.
В Минздраве поведали, почему в западных областях нашей страны резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. В первую очередь такую негативную тенденцию связывают с туризмом, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
"Если проанализировать вспышки в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а это три критически растущие области по количеству случаев. Мы можем четко отследить, что это связано с массовым передвижением там туристов", - сказал Ляшко.
Главный санврач объяснил, что больные COVID-19 туристы приезжают в гостиницы или рестораны, инфицируют персонал, а те, в свою очередь, передают вирус друг другу и приносят его в очаги болезни.
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"Поэтому на заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС в среду было принято решение на неделю приостановить всю развлекательную инфраструктуру и все заведения общепита", - добавил он.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В Ивано-Франковской области из-за критической уровня заболеваемости жителей региона коронавирусом COVID-19 с ближайшего понедельника, 22 февраля, ужесточат карантин. В регионе будет установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности. Соответствующее решение было принято областной профильной комиссией.
- По состоянию на сегодняшний день больше всего в Украине новых случаев COVID-19 Минздрав зафиксировал в Ивано-Франковской области – 621 случай/
- За все время коронавирусной эпидемии в Украине заболели 1 276 618 украинцев. Из них: выздоровели – 1 122 968 пациента и умерли – 24 542 человек.
- В Черновицкой области бьют тревогу из-за опасной ситуации с распространением коронавируса. "Ежедневно [растет] количество лиц, у которых диагностируют коронавирусную болезнь – у нас оно уже 400 человек", – сказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook вечером в среду, 17 февраля.