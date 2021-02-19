Минздрав назвал главную причину вспышки COVID-19 в западных областях

Названа причины вспышки коронавируса в западной Укаине / Фото Reuters

В Минздраве поведали, почему в западных областях нашей страны резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. В первую очередь такую негативную тенденцию связывают с туризмом, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Если проанализировать вспышки в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а это три критически растущие области по количеству случаев. Мы можем четко отследить, что это связано с массовым передвижением там туристов", - сказал Ляшко.

Главный санврач объяснил, что больные COVID-19 туристы приезжают в гостиницы или рестораны, инфицируют персонал, а те, в свою очередь, передают вирус друг другу и приносят его в очаги болезни.

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"Поэтому на заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС в среду было принято решение на неделю приостановить всю развлекательную инфраструктуру и все заведения общепита", - добавил он.

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