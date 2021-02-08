Минздрав назвал группы украинцев, которые получат прививку от COVID-19

Самой большой группой являются люди пожилого возраста - почти 10 млн человек. Всего определено десять категорий.
В Минздраве заявили о том, что намерены вакцинировать от коронавируса не менее 50% населения за два года, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 8 февраля.
В ведомстве сегодня опубликовали подробную инфографику о том, сколько людей, из каких групп населения рассчитывают вакцинировать. Общая цифра при этом составляет 20866390 человек.
Самой большой группой являются люди пожилого возраста - почти 10 млн человек. Всего определено десять категорий.
Вакцинация от COVID-19 в Украине – сроки
В Украине собираются вакцинировать не менее 50% населения еще до конца 2021-го – начала 2022 года.
Ранее в Раде заявили, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется с 15 февраля. А в марте-апреле 2021 года будет поставка вакцины от коронавируса, что закуплена за счет госбюджета.
Вакцинация от коронавируса в Украине: новости
- Стало известно, что пообещали Украине в ВОЗ и Евросоюзе в плане выделения вакцины. В ЕС попросили пожертвовать Украине часть вакцин от коронавируса.
- Согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Автор: Екатерина Трохимчук