Минздрав назвал группы украинцев, которые получат прививку от COVID-19

В МОЗ обнародовали схему вакцинации от коронавируса / Reuters

В Минздраве заявили о том, что намерены вакцинировать от коронавируса не менее 50% населения за два года, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 8 февраля.

В ведомстве сегодня опубликовали подробную инфографику о том, сколько людей, из каких групп населения рассчитывают вакцинировать. Общая цифра при этом составляет 20866390 человек.

Самой большой группой являются люди пожилого возраста - почти 10 млн человек. Всего определено десять категорий.

Вакцинация от COVID-19 в Украине – сроки

В Украине собираются вакцинировать не менее 50% населения еще до конца 2021-го – начала 2022 года.

Ранее в Раде заявили, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется с 15 февраля. А в марте-апреле 2021 года будет поставка вакцины от коронавируса, что закуплена за счет госбюджета.

Вакцинация от коронавируса в Украине: новости