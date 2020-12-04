Минздрав назвал самые "зараженные" коронавирусом области Украины

На территории одного региона за сутки нашли более 1 250 инфицированных коронавирусом.
В четверг, 3 декабря, больше всего больных коронавирусом COVID-19 в Украине нашли в четырех областях.
Лидерами по количеству обнаруженных больных стали Днепропетровщина, Одесчина, Запорожская область и Киевщина, поделился глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.
Министр добавил, что среди городов первенство по количеству обнаруженных случаев коронавируса продолжает удерживать Киев – за сутки в столице нашли 1 374 инфицированных.
Самые "зараженные" коронавирусом области Украины:
Днепропетровская область – за сутки нашли 1 258 инфицированных, общее количество больных – 42 224 человека;
Одесская область – за сутки обнаружены 1 211 больных, общее количество инфицированных – 49 131 человек;
Запорожская область – за сутки нашли 1 106 инфицированных, общее количество больных – 34 721 человека;
Киевская область – за сутки обнаружены 988 больных, общее количество инфицированных – 41 415 человек.
- Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине 3 декабря нашли у 15 131 человека, выздоровели 13 383 человека, а скончались 235 пациентов.
- По состоянию на утро 4 декабря общее количество больных коронавирусом достигло отметки в 787 891 человек.