Минздрав назвал самые "зараженные" коронавирусом области Украины

В четырех областях Украины за сутки нашли больше всего больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава / УНИАН

В четверг, 3 декабря, больше всего больных коронавирусом COVID-19 в Украине нашли в четырех областях.

Лидерами по количеству обнаруженных больных стали Днепропетровщина, Одесчина, Запорожская область и Киевщина, поделился глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Министр добавил, что среди городов первенство по количеству обнаруженных случаев коронавируса продолжает удерживать Киев – за сутки в столице нашли 1 374 инфицированных.

Самые "зараженные" коронавирусом области Украины:

Днепропетровская область – за сутки нашли 1 258 инфицированных, общее количество больных – 42 224 человека;

Одесская область – за сутки обнаружены 1 211 больных, общее количество инфицированных – 49 131 человек;

Запорожская область – за сутки нашли 1 106 инфицированных, общее количество больных – 34 721 человека;

Киевская область – за сутки обнаружены 988 больных, общее количество инфицированных – 41 415 человек.