Минздрав назвал условие экстренной вакцинации от коронавируса публичных людей

Вакцина от коронавируса / Reuters

Для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей.

Как сообщили в Минздраве, в Украине начали вакцинацию прививками Covishield и AstraZeneca – они поставляются в многодозных флаконах, в каждом содержится 10 доз. Одна сессия выездной бригады длится 6 часов – ровно столько, сколько еще можно использовать вакцину после вскрытия флакона.

Чтобы неиспользованные вакцины не были утилизированы, Минздрав решил использовать их для вакцинации общественных деятелей, тем самым популяризовав вакцинацию.

Читайте такжеУкраинские врачи перечислили особенности вакцины AstraZeneca

Неиспользованными вакцинами из уже открытых флаконов будут делать прививки:

общественным деятелям;

деятелям культуры и спорта;

лидерам религиозных общин и т.д.

Вакцинировать общественных деятелей будут в тех случаях, когда:

будет отказ от вакцинации среди тех, кто предварительно согласился на прививку;

будут обнаружены противопоказания к вакцинации у тех, кто пришел на вакцинальную сессию;

количество людей, которые прививаются в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования всех открытых флаконов с вакциной (менее 10).

Читайте такжеСтепанов публично укололся индийской вакциной от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред: