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Минздрав назвал условие экстренной вакцинации от коронавируса публичных людей

1 марта 2021, 22:03
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Остатками доз вакцин от коронавируса будут делать прививки публичным людям.

Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса / Reuters

Для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей.

Как сообщили в Минздраве, в Украине начали вакцинацию прививками Covishield и AstraZeneca – они поставляются в многодозных флаконах, в каждом содержится 10 доз. Одна сессия выездной бригады длится 6 часов – ровно столько, сколько еще можно использовать вакцину после вскрытия флакона.

Чтобы неиспользованные вакцины не были утилизированы, Минздрав решил использовать их для вакцинации общественных деятелей, тем самым популяризовав вакцинацию.

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Неиспользованными вакцинами из уже открытых флаконов будут делать прививки:

  • общественным деятелям;
  • деятелям культуры и спорта;
  • лидерам религиозных общин и т.д.

Вакцинировать общественных деятелей будут в тех случаях, когда:

  • будет отказ от вакцинации среди тех, кто предварительно согласился на прививку;
  • будут обнаружены противопоказания к вакцинации у тех, кто пришел на вакцинальную сессию;
  • количество людей, которые прививаются в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования всех открытых флаконов с вакциной (менее 10).

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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
  • В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
  • Всего в Украине планируют провести пять этапов вакцинации. На первом этапе запланирована вакцинация медработников.
  • Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.

Минздрав вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
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