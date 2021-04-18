Минздрав назвал условие вакцинации от COVID-19 в Украине всех желающих

Целью Минздрава является вакцинация от коронавируса 50% взрослых украинцев уже до конца 2021 года, утверждает Виктор Ляшко.
Массовая прививочная кампания от коронавируса в Украине для всех желающих начнется тогда, когда в стране будет минимум 1 миллион доз вакцины против коронавирусной инфекции. Задачей государства является вакцинация половины взрослого населения уже в текущем году. Об этом заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
В частности, чиновник заявил журналистам, что как только в Украине накопится до 1 миллиона доз препарата от коронавируса, то в стране откроют множество участков с целью возможности для украинцев прохождения процедуры вакцинации.
"Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты вакцинации, все мобильные бригады, а также потенциально готовы разворачивать вакцинальные центры, чтобы вакцинировать всех", - утверждает Ляшко.Читайте такжеВ Украине стартует вакцинация препаратом СoronaVac: кто получит прививку
Также он добавил, что в приоритете вакцинации люди в возрасте 60+. После того, как прививку сделают всем желающим среди этого возраста, начнется кампания по вакцинации категории населения в возрасте 18+.
"Сначала приоритет 18+ это люди с хроническими болезнями, а затем все желающие", - подчеркнул главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- Первой официальной вакциной от коронависа в Украине стал индийский препарат CoviShield, который называют аналогом британско-шведской вакцины Astra Zeneca.
- Вакцинация от СOVID-19 в Украине стартовала 24 февраля. Первыми прививки стали делать медицинским работникам, деятельность которых связана с пациентами, которые лечатся от коронавируса. Далее стали вакцинировать бойцов ООС на Донбассе.
- Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля ввел в действие решение СНБО о запуске Национального плана по вакцинации от коронавируса, который должен быть реализован до конца 2021 года. План предполагает вакцинацию большинства взрослого населения страны до конца текущего года с целью формирования коллективного иммунитета.
- Позже глава Минздрава Максим Степанов уточнил, что в Украине действует дорожная карта вакцинации, в которой зафиксированы 5 этапов вакцинации населения от коронавируса.