Минздрав назвал условие вакцинации от COVID-19 в Украине всех желающих

В Украине все желающие могут сделать прививку от коронавируса после того. как в стране будет 1 млн доз вакцин - Ляшко / Reuters

Массовая прививочная кампания от коронавируса в Украине для всех желающих начнется тогда, когда в стране будет минимум 1 миллион доз вакцины против коронавирусной инфекции. Задачей государства является вакцинация половины взрослого населения уже в текущем году. Об этом заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

В частности, чиновник заявил журналистам, что как только в Украине накопится до 1 миллиона доз препарата от коронавируса, то в стране откроют множество участков с целью возможности для украинцев прохождения процедуры вакцинации.

"Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты вакцинации, все мобильные бригады, а также потенциально готовы разворачивать вакцинальные центры, чтобы вакцинировать всех", - утверждает Ляшко.Читайте такжеВ Украине стартует вакцинация препаратом СoronaVac: кто получит прививку

Также он добавил, что в приоритете вакцинации люди в возрасте 60+. После того, как прививку сделают всем желающим среди этого возраста, начнется кампания по вакцинации категории населения в возрасте 18+.

"Сначала приоритет 18+ это люди с хроническими болезнями, а затем все желающие", - подчеркнул главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Вакцинация от COVID-19 в Украине